»Han var noget så sjældent som et ægte menneske i fodboldbranchen.«

Den legendariske skotske manager Walter Smith er død efter længere tids sygdom.

I Danmark vil de fleste nok huske Walter Smith som manden, der hentede Brian Laudrup til Glasgow Rangers og fik den danske stjerne til at stortrives i skotsk fodbold.

Brian Laudrup selv modtog nyheden om Smiths død tirsdag formiddag – en nyhed, han var forberedt på.

Dansk Fodbold Award 2012. Walter Smith og Brian Laudrup. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Dansk Fodbold Award 2012. Walter Smith og Brian Laudrup. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Det er meget trist. Det må jeg sige,« siger Brian Laudrup til B.T.

»Jeg vidste godt, at det var gået ned ad bakke det seneste års tid. Jeg var selv på Ibrox (Rangers' hjemmebane, red.) i forrige weekend, og her mødte jeg Archie Knox, der var assistenttræner under Walter Smith i Rangers. Han fortalte mig, at det godt kunne ende sådan her snart.«

»Men derfor er det stadig frygteligt at miste en person, som har betydet så meget, som Walter Smith gjorde for min karriere.«

I 1994 var Brian Laudrup kørt surt i det i italiensk fodbold, hvor han havde to svære sæsoner i først Fiorentina og dernæst AC Milan. Den stramme italienske organisation passede ikke den danske superdribler.

Football - Rangers Press Conference - Old Trafford, Manchester, England - 13/9/10 Rangers manager Walter Smith during the press conference Mandatory Credit: Action Images / Jason Cairnduff Livepic Foto: Jason Cairnduff Vis mere Football - Rangers Press Conference - Old Trafford, Manchester, England - 13/9/10 Rangers manager Walter Smith during the press conference Mandatory Credit: Action Images / Jason Cairnduff Livepic Foto: Jason Cairnduff

Han fik en henvendelse fra Walter Smith og Glasgow Rangers – og Laudrup besluttede sig for at tage til Skotland for at mødes med den karismatiske manager.

»Jeg kørte rundt med Walter Smith oppe ved Loch Lomond. Det første, han siger, er ‘du skal være klar over, at hvis du kommer op til os, så får du al frihed i verden. Til gengæld forventer jeg også, at du gør forskellen.’ Så var linjen ligesom lagt, og det kunne jeg jo godt leve med.«

Brian Laudrup tog til Rangers hvor han i fire sæsoner vandt tre mesterskaber – og i dag er han vurderet til at være én af tidernes bedste spillere i den skotske række. Og det var ikke mindst Walter Smiths fortjeneste.

»Han var et unikt menneske som manager, og han betød sindssygt meget for mig i min karriere.«

»Han havde en enorm karisma. Han var sådan et menneske, du møder en sjælden gang imellem i dit liv. Han vidste med det samme, hvad min kone og mine børn hed. Walter Smith havde en evne til at omfavne mennesket og ikke kun fodboldspilleren. Det gav ham en unik evne til at samle spillerne omkring ham,« fortæller Brian Laudrup.

Walter Smith havde også et særdeles tæt forhold til sin danske landsholdsstjerne.

Ved Dansk Fodbold Awards i 2012 var det Walter Smith, der i Cirkusbygningen holdt talen, da Brian Laudrup blev indlemmet i fodboldens hall of fame.

»Som alle skotter havde han jo en fremragende humor – meget lig danskeres. Og så var han en mand, jeg altid kunne søge råd hos – også om ting, der ikke handlede om fodbold,« fortæller Laudrup.

»Walter Smith havde hele pakken. Og nu har jeg haft mange trænere – og det er ikke mange, man kan sige det om.«

Walter Smith blev 73 år. Han vandt 10 mesterskaber med Glasgow Rangers. Derudover nåede han blandt andet også at stå i spidsen for Everton – hvor han trænede Thomas Gravesen – og for det skotske landshold.