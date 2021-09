87 minutter var spillet. Så skete der noget i VM-kvalifikationskampen mellem Portugal og Aserbajdsjan, der siden har fået stor opmærksomhed.

Det handler ikke om selve spillet på banen, men en noget bizar situation, der udspillede sig. For pludselig stod der fire fans midt på banen, og de havde et mål.

Først gik de hen til Bruno Fernandes for at tage et selfie.

En spiller, der umiddelbart ikke var helt begejstret over situationen, og de fire unge mænd var ikke færdige her. For efterfølgende gik de hen til dommeren, som en af dem også tog et billede med.

En gruppe fans ville pludselig have et billede med Bruno Fernandes. Foto: PAULO NOVAIS Vis mere En gruppe fans ville pludselig have et billede med Bruno Fernandes. Foto: PAULO NOVAIS

Bruno Fernandes blev omringet af fire baneløbere under tirsdagens kamp i Baku. Foto: AZIZ KARIMOV Vis mere Bruno Fernandes blev omringet af fire baneløbere under tirsdagens kamp i Baku. Foto: AZIZ KARIMOV

Herefter forlod de banen og gik roligt tilbage til tilskuerpladserne, uden at vagterne på noget tidspunkt greb ind. Noget af en kontrast til det, man eksempelvis ser i Danmark og mange andre steder, hvor baneløb bliver straffet hårdt.

Vagter styrter efter personen, som herefter bliver eskorteret ud fra stadion, får en bøde og desuden karantæne.

Portugal vandt kampen i Baku med 3-0. I øvrigt uden Cristiano Ronaldo på banen, da verdensstjernen afsonede karantæne.

Dermed skulle Bruno Fernandes i den grad træde i karakter, og det gjorde han da også, da han spillede en vigtig rolle i flere af kampens mål.