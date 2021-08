Barcelona sprang en bombe i fodboldverdenen for nogle uger siden, da storklubben annoncerede, at man ikke ville forlænge kontrakten med Lionel Messi.

Det betyder, at den argentinske troldmand nu optræder for Paris St. Germain. Men han er alligevel ikke glemt på Camp Nou i Spanien.

Der er således ingen Barcelona-spillere, som får lov til at overtage nummer 10, som Lionel Messi spillede med - i hvert fald ikke i denne sæson.

Det skriver mediet Sport.

Reglerne i La Liga gør det dog en smule besværligt for Barcelona at fjerne trøjenummer 10 i den kommende sæson.

Det skyldes, at hver klub skal registrere deres spillere i trøjenumre fra 1 til 25. Hvis Barcelona vil frede det ikoniske trøjenummer, vil det koste en spiller i truppen.

Lionel Messi har båret nummer 10 i Barcelona siden 2008/2009-sæsonen. Her overtog han nummeret fra Barcelona-legenden Ronaldinho.

Det her med at frede et trøjenummer, når en betydningsfuld spiller forlader klubben, er ikke helt nyt. Det er blandt andet blevet gjort meget i basketball-ligaen NBA i USA.

Eksempelvis hos Los Angeles Lakers. Her er både nummer 8 og 24 blevet fredet, og det skyldes, at det var Kobe Bryants numre, mens han spillede hos det legendariske hold.

Lionel Messi har fået nummer 30 i Frankrigs hovedstad, og han har endnu ikke spillet sin første kamp.