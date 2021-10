I øjeblikket buldrer det danske landshold videre og ligner en oplagt kandidat til VM-deltagelse næste år i Qatar.

Men når anfører Simon Kjær har en sjælden mulighed for at kigge tilbage på 2021, er det svært at forstå, hvor meget der er sket i årets løb.

Danmark nåede semifinalen ved EM i sommer, efter Christian Eriksen fik hjertestop i den første kamp mod Finland, og alt imens har Kjær succes med AC Milan på klubplan.

»Det har været et sindssygt år på alle mulige måder. Vi er nået langt med vores rejse i Milan, hvor vi var i Champions League for første gang i syv år. Og så til EM og have den sommer, hvor vi kom i semifinalen. Den dag i dag står jeg med en irritation over, at det sluttede på den måde, det gjorde. Jeg følte, vi havde mere. Det er samtidig noget, der gør, at sulten og viljen til at bygge på aldrig har været større,« siger Kjær og tilføjer:

»Personligt vil jeg have mere. Jeg vil skubbe holdet i den retning. Det ved jeg, alle mand vil her.«

Kjær har efter EM haft mulighed for at mødes med Christian Eriksen, hvis fremtid endnu er ukendt.

De to bor til daglig begge i Milano.

»Jeg har set Christian, men det er samme svar som før, når han har lyst til at sige noget, så gør han det. Indtil videre er vi her, og han har det godt,« siger Kjær.

Danmark har gang i en suveræn VM-kvalifikation med seks sejre i seks kampe, og allerede lørdag og tirsdag i næste uge kan der tages det sidste skridt mod VM-deltagelse, hvis det bliver til sejre over Moldova og Østrig.

Det har sat gang i landsholdsfeberen, der blot er fortsat med at stige efter EM.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg troede måske, at EM ville være et peak, og så ville tingene drosle lidt ned. Men det er bare blevet vildere. Kasper har allerede sagt, at vi ikke forstår, hvordan det er herhjemme. Når man bor ude, kan man have en ide, men det er svært at følge med i. Når man kommer hjem, bliver man slået bagover omkring opbakningen,« siger Kjær om opbakningen.

Mandag var flere hundrede mødt op til den åbne træning om eftermiddagen, mens lidt færre havde trodset oktobervejret tirsdag.