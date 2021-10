Landsholdsstjernen Thomas Delaney har om nogen et bankende hjerte for FC København.

Sevilla-spilleren fik sin opdragelse i klubben, hvor han spillede de første mange år af sin karriere, inden han røg til Bundesligaen i 2017. Derfor er det heller ikke gået hans næse forbi, at en markant skikkelse snart er fortid i klubben.

Efter 22 år er FCK-legenden Per Wind blevet fyret i klubben, hvilket har skabt heftig debat blandt klubbens fans, der modtog nyheden med chok.

»Det er med ærgrelse, jeg fik beskeden. Jeg ved ikke, hvad der er foregået i beslutningsprocessen, men Per er en mand, jeg holder af og har kendt i virkelig lang tid. Han er en institution i klubben. Det er altid ærgerligt, når en æra slutter,« siger Thomas Delaney om Winds afsked.

Wind blev hyldet af FCK-fansene søndag inden 1-1-opgøret mod Viborg. Her trådte han ind på midten af banen og modtog en hyldest med jubel, klapsalver og tilråb, mens klubbens ledelse i stedet fik hug med kritiske bannere.

Og der er ingen tvivl om, at det er en elsket skikkelse, der forlader klubben.

»Per betyder højt humør og mange dårlige, upassende jokes blandt spillerne. Han er en onkel, der altid skaber en god stemning. Han kender selvfølgelig enhver afkrog af klubben og er altid parat til at hjælpe,« siger Delaney om Wind.

Delaney var blandt de spillere, der mandag tjekkede ind i landsholdslejren i Helsingør forud for de vigtige VM-kvalifikationskampe mod Moldova og Østrig, der kan sende Danmark til VM.

Midtbanedynamoen skiftede i sommer til Sevilla fra tyske Dortmund. Et skifte, han glæder sig over.

»Jeg har fået en god start. Det har været hårdt arbejde med mange kampe. Der er en masse ting, der skal ordnes uden for banen, som tager lang tid, men jeg føler mig rigtig godt tilpas. Der er nogle kulturelle ting, der er fuldstændig anderledes. Jeg tror ikke, jeg har haft et møde, der er startet til tiden. I Tyskland har jeg aldrig haft et møde, der ikke startede til tiden. Men det er den gode vej, jeg er gået og kommer ned til en mere afslappet livsstil,« siger han.

Nu ser han frem til at forsøge at sende Danmark til VM i Qatar, hvor danskerne suverænt fører deres VM-kvalifikationspulje med maksimumspoint for seks kampe og en målscore på 22-0.

Den vilde start i kvalifikationen har skabt ro på landsholdet, mener Delaney.

»Jeg har været til to slutrunder – begge efter playoffkampe. Og det er noget værre rod. Der kommer man på banen med pres og nervøsitet, og selvom det også fedt, er det dejligt at have en kvalifikation, hvor vi ikke er kommet bagefter fra start. Det har fjernet lidt pres, og jeg tror, det har givet os lidt spillerum i forhold til omgivelserne og fans,« forklarer han.

Mandag var flere hundrede fans mødt op for at se Delaney og resten af landsholdsstjernerne træne på det gamle Helsingør Stadion. Her foregår forberedelserne som vanligt frem mod kvalifikationskampene.

Lørdag venter Moldova på udebane, mens Danmark får besøg af Østrig i Parken tirsdag 12. oktober.