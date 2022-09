Lyt til artiklen

Først var det trøjernes budskab, der gik verden rundt. Nu er det så et opsigtsvækkende modsvar, der tager turen.

For efter det er kommet frem, at Danmarks VM-trøjer, der er designet af Hummel, er en protest mod slutrunden i Qatar senere på året, er oliestaten kommet på banen med stor kritik af den danske tøjgigant.

En kritik, der ramte de internationale medier sent onsdag aften, og som nu stjæler alle overskrifter i hele fodboldverden.

På den anden side af Atlanten har modsvaret fra Qatar Supreme Comittee for Delivery & Legacy eksempelvis fået spalteplads hos The Washington Post.

En af landsholdets nye spillertrøjer fra Hummel er helt sort. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere En af landsholdets nye spillertrøjer fra Hummel er helt sort. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det gælder ligeledes hos mediet The New York Press, som har skrevet om det danske trøjedrama.

Også i Australien har det opsigtsvækkende modsvar fra Qatar tiltrukket sig stor opmærksomhed hos blandt andre GQ Australia.

Det samme gør sig gældende i hele Fodboldeuropa, hvor det var de engelske giganter Sky Sports og BBC Sport, der var først med nyheden.

Det var tirsdag, at Hummel offentligt gik ud og fortalte, at landsholdstrøjerne var en protest mod VM-slutrunden.

Hummel har nemlig valgt at lave tre sæt, hvor logoerne ikke er synlige, med begrundelsen om, at firmaet ikke vil være synlig under en slutrunde, 'der har kostet tusinder af mennesker livet'.

En formulering, der altså nu er faldet Qatar for brystet.

En talsmand fra Qatar Supreme Comittee for Delivery & Legacy siger i den forbindelse, at den påstand slet ikke er sand, og at de vil have DBU til at rette henvendelse til Hummel og understrege flere ting.

»Vi modsiger Hummels påstand om, at denne turnering har kostet tusindvis af mennesker deres liv. Og desuden afviser vi helhjertet den bagatellisering af vores oprigtige forpligtelse i at værne om helbredet og sikkerheden for de 30.000 arbejdere, som har bygget VM-stadionerne og andre projekter i forbindelse med turneringen,« lyder det fra Supreme Committee.

Qatar været stærkt kritiseret de senere år for landets brud på basale menneskerettigheder og de forhold, som flere migrantarbejdere er blevet budt under tilblivelsen af de mange VM-stadions.

Blandt andet afdækkede The Guardian i 2021, at mere end 6.500 migrantarbejdere var døde i landet, efter det var blevet tildelt VM-slutrunden i 2010.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra DBU og Hummel – indtil videre uden held.