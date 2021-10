Der var massive buhråb ned mod AGF-spillerne efter, at holdet var røget ud til Sønderjyske i Sydbank Pokalen onsdag aften.

Og det er der slet ikke noget at sige til, mener David Nielsen efter opgøret.

»Vi ryger ud på hjemmebane, fansene er utilfredse, og det er vi alle sammen. På baggrund af at vi ryger ud og taber kampen, så er det fortjent, at de buher af os.«

AGF tabte opgøret med 2-0 og 'De Hviiie' formåede nok engang ikke at score, og det var også det, de blev straffet på mod Sønderjyske.

»Vi sidder på kampen, og så bliver vi lullet i søvn, efterhånden som kampen skrider frem. Vi bliver taget på sengen, hvor de slår en perfekt bold over hovedet på os. Men vi mangler den skarphed og kvalitet, der skal til offensivt, når vi er gode. Der sker ikke noget uventet, og vi får ikke spillet chancerne større,« siger David Nielsen og fortsætter.

»Vi har haft en trend, hvor det er svært for os at lave mål. Vi skal komme i bedre positioner og være flere i boksen. Det var ikke godt nok i dag. Der er intet galt med vores vilje eller energi, men kvaliteten og det overraskende mangler. Vi gør ikke ondt på dem.«

Han lagde heller ikke skjul på, at det var et omklædningsrum, der var ramt efter nederlaget.

»Spillerne er skuffet. Der er dårlig stemning, og folk er sure. Det blev en rigtig tung aften for os i dag. Vi dør på, at vi ikke scorer mål og ikke har det offensive flow. Det har vi simpelthen ikke ramt. Vi SKAL blive bedre.«

David Nielsen og tropperne får mulighed for at rejse sig igen på mandag, når de skal til Odense og møde OB i Superligaen.