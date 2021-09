Det passer ikke. Det er spekulationer. Nonsens.

Christian Eriksens agent afviser de forlydender og historier, der er gået verden rundt i de seneste dage om, at den danske landsholdsstjerne skal til Danmark inden for de kommende uger for at blive undersøgt og eventuelt få grønt lys til at fortsætte karrieren.

»Jeg læser alle mulige spekulationer på nettet om diverse undersøgelser i næste måned. Det er nonsens. Helt simpelt er der ikke nogen tidsramme,« siger Eriksen-agenten Martin Schoots til TV 2 SPORT.

Han fortæller også, at Christian Eriksen har det 'rigtig godt' i selskab med sin familie, og at det bliver landsholdsstjernen selv, der kommer til at fortælle om det, hvis der er noget nyt at afsløre om hans fodboldfremtid.

Ifølge det italienske medie Gazetta Dello Sport skulle Christian Eriksen, som til daglig spiller i Inter, ellers muligvis snart begynde at træne let igen.

Avisen skrev i starten af ugen, at Eriksen om en måneds tid skulle til et tjek hos de danske læger, der har fulgt ham, siden han faldt om med hjertestop i EM-kampen mod Finland for snart tre måneder siden.

Her blev han indlagt på Rigshospitalet, hvor han fik en ICD-enhed indopereret. Siden har Eriksen holdt lav profil, mens han har fokuseret på at komme på højkant igen, og det har været småt med udmeldinger om hans situation.

For offentligheden er det derfor fortsat uklart, hvorvidt den 29-årige fynbo gerne vil eller kan fortsætte karrieren - i Inter eller andre klubber og dermed også på landsholdet.