Fra verdensmester til dømt voldsmand.

Jerome Boateng er af en domstol i München blevet idømt en bøde, på hvad der svarer til over 13 millioner kroner efter at være blevet kendt skyldig i overfald på sin ekskæreste, Sherin Senler, for tre år siden. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Sherin Senler slog den tyske fodboldstjerne hende blandt andet i ryggen i forbindelse med et skænderi. Slagene var angiveligt så hårde, at hun kortvarigt ikke kunne trække vejret.

Ekskæresten fortalte torsdag også, at Boateng havde presset en tommelfinger ind i hendes øje, bidt hende og kastet hende ned på gulvet ved at trække i hendes hår.

Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere Foto: CHRISTOF STACHE

Den tidligere verdensmester med Tyskland har nægtet sig skyldig i sagen, og hans advokaters melding har været, at der ikke er beviser for, han skulle have været voldelig.

Boateng og Senler havde et til tider turbulent forhold, og slog op i 2011, samme år som deres tvillinger kom til verden, og bruddet var så grimt, at de ikke kunne tale sammen.

Det ændrede sig dog, og i 2013 fandt de så melodien igen, men forholdet brast i 2018 – angivelig som følge af den episode, som fandt sted i Caribien, som Jérôme Boateng nu er blevet dømt for i retten.

Sidste år skrev Bild, at Boateng angiveligt skulle have kastet en lysestage lavet af glas mod sin daværende forlovede som han nåede at danne par med i ti år, da de var på ferie sammen.

Det er ikke første gang, fodboldstjernens liv trækker overskrifter. Tilbage i februar kom det frem, at hans ekskæreste modellen Kasia Lenhardt blev fundet død i Berlin kort tid efter, de gik fra hinanden.

33-årige Boateng blev verdensmester med Tyskland i 2014, og har i en årrække været en af Europas bedste forsvarsspillere for Bayern München. For kort tid siden skiftede han klub til Olympique Lyon.