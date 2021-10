Den skal vist øves lidt mere!

Det hører til sjældenhederne, at FC Midtjyllands nigerianske midtbanemotor Raphael Onyedika scorer. Og det ses!

Søndag lavede han sit første Superliga-mål, da han bragte midtjyderne på 1-0 i topkampen ude mod Randers FC. Og det skulle selvfølgelig fejres.

Han lagde an til en 'flik-flak', men det gik helt galt! Den 20-årige nigerianer faldt til jorden, og endte faktisk med at blive sparket let i baghovedet af en holdkammerat. Se selv episoden i videoen øverst.

For at det ikke skal være løgn, så gjorde nigerianeren det også til 2-0 i kampen. Men ved den anden scoring droppede han at kaste sig ud i endnu et akrobatisk vovestykke.

Det 20-årige fysiske pragteksemplar har fået et stort gennembrud for FC Midtjylland i denne sæson - og har en stor andel i midtjydernes flotte sæsonstart.

I den forgangne sæson var nigerianeren udlånt til 1. divisionsklubben FC Fredericia.

I denne sæson har han været involveret i 21 kampe for Superligaens førerhold.