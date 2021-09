Aalborgs bedste fodboldspiller nogensinde hyldes endelig.

Men for en af hans nærmeste venner, bliver det en mærkelig oplevelse at se busten af Henning Jensen på Lindholm Høje Stadion.

I mange år var det nemlig Lindhom IFs hjemmebane, mens de blå fra Nørresundby B spillede i den anden ende af byen. Nu er klubberne lagt sammen.

»For os, der er den gamle generation, er det jo lidt mærkeligt. Os, der har minderne fra et sted, kan ikke forliges med at have minderne to steder. De minder, der er knyttet. Det nære fællesskab i klubhuset findes jo ikke mere.«

De to fodboldlegender, Poul Erik Andreasen (th.) og nu afdøde, Henning Jensen, på NBs baner på Skansebakken i Nørresundby. Lørdag hyldes og mindes Henning Jensen med en buste på Lindholm Høje Stadion, hvor Poul Erik Andreasen vil være til stede. Foto: Henning Bagger

Sådan lyder det fra Poul Erik Andreasen, AaBs legendariske træner og talentudvikler, og mangeårig ven med Aalborgs største fodboldspiller nogensinde, 'fodboldenglen' Henning Jensen.

Den tidligere Real Madrid og Mönchengladbach-spiller, der gik direkte fra Danmarksserien til verdenseliten, hyldes nu endelig for sine bedrifter, når han lørdag får en buste på Lindholm Høje Stadion.

Fire år efter sin død i 2017.

Det glæder B.T.s klummeskribent, at Henning Jensens hyldes i barndomsklubben – selvom det ikke er på hans oprindelige hjemmebane:

Morten Bruun er glad for at Henning Jensens hyldes i barndomsklubben - selvom det ikke er på hans oprindelige hjemmebane.

»I et vist omfang er han jo en glemt skikkelse,« siger Morten Bruun, der også hylder Henning Jensen i sin seneste bog, 'Kampdag':

I 1973 lavede han det spektakulære hovedstødsmål på Wembley i 'EF-kampen', som gav ham navnet Fodboldenglen.

Uden tilvænning gik han direkte fra Nørresundby i Danmarksserien og ind på et af Europas bedste hold i Mönchengladbach – noget Allan Simonsen ikke engang præsterede. Siden kom han til Real Madrid:

»Det kunne ikke ske i dag. Men det var sgu' også fantastisk i 70erne. I mit univers er der to spillere – og det er det folk skal forstå: Dem, der spillede i Real Madrid og dem, der ikke gjorde. Han repræsenterer jo en form for uskyld. Det er jo en utrolig historie. Det var altså ikke FC Køln.«

Poul Erik Andreasen har trænet både Lindholm og Nørresundby, men det var i AaB han blev et stort trænernavn som talentudvikler og mestertræner. Foto: Henning Bagger

Hyldesten af det lokale fodboldikon, bliver en bronzebuste af den italienske billedkunstner Franco Turchi og er en gave til Nørresundby Forenede Boldklubber fra NFB´s Venner.

For Morten Bruun er det passende legenden nu får sin hyldest på Solsiden, når han ikke fik sin 'plads i solen' efter karrieren:

»Jeg er glad på Henning, familiens og klubbens vegne. De får en fortælling, som vil adskille dem fra alle andre nordjyske serieklubber,« siger fodboldkommentatoren, der gerne havde set, hyldesten var kommet, mens han var i live.

»Det skal ikke være en fortælling om, at de gode folk i NFB skulle have gjort deres store arbejde noget før, men ideelt set ville jeg da gerne have, vi får hyldet folk, mens tid er. Så der står et monument efter dem. Men også så de får den glæde, mens de er i live.«

Er vi for dårlige til at hylde vores legender, mens de er i live i Danmark?

Men vennen og den tidligere holdkammerat, Poul Erik Andreasen, er ikke sikker på, at hyldesten havde faldt i Henning Jensens smag:

»Det med busten i klubhuset, som var hans 'domæne', ville han synes var fint. Det med offentliggørelsen, ville han have sagt nej til. Det betød ikke noget for ham at have den status som en stjerne. I klubregi ville han være glad for hyldesten, fordi han er klubmand og stolt over at være fra Nørresundby.«

AaBs 1995-mestertræner vil selv være til stede, når busten afsløres lørdag til Danmarksseriekampen mellem Nørresundby og AaB.

Henning Jensen får også en plads opkaldt efter sig i den kommende Aalborg-bydel, Stigsborg Brygge, tæt ved det nu fjernede Nørresundby Stadion.