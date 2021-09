Mandag er B.T.s klummeskribent Morten Bruun på gaden med en ny bog om Danmarks 43 mest betydningsfulde fodboldklubber.

AaB er selvfølgelig med – men også Nørresundby spiller en rolle – og der bliver ikke lagt fingre imellem. Samtidig kårer Morten Bruun også en overraskende mand som Aalborgs bedste fodboldspiller, men det vender vi tilbage til.

Den kendte fodboldstemme kalder AaB 'en far' for byens borgere og sætter ord på det stormfulde forhold, hvor særligt 1990erne bød på masser af drama:

»En far, de grundlæggende elsker og er stolt af. Men også en far, der har været gennem en personlig nedtur. I den periode vendte aalborgenserne sig bort,« skriver Morten Bruun om had-kærlighedsforholdet i Limfjordsbyen, efter turbulente år i dødedans blev afløst af DM-guld i 1995 – det første ud af i alt fire.

Mandag udkommer B.T.s klummeskriver og fodboldkommentator Morten Bruuns anden fodboldbog. Denne gang er han på rundtur i Danmark, hvor han i 'Kampdag' kommer forbi bl.a. AaB.

Netop årene på fallittens rand, inden Poul Erik Andreasens tropper hjemførte mesterskabet, er centralt for Morten Bruuns opfattelse af klubben. Dét og så dens placering som Danmarks nordligste og mest isolerede topklub:

»AaBs fans er blandt de første i landet til at pifte hjemmeholdet til pause efter en dårlig halvleg, og ingen er så hårde mod deres egne på de sociale medier. Men det skal være dem selv, der kritiserer AaB og Aalborg. Gud nåde og trøste vi andre, hvis vi skulle få samme idé. Der ligger både et mindreværd i at være langt fra magtens centrum og et selvværd i at ranke ryggen,« skriver Morten Bruun.

Forfatteren har talt med flere nuværende og tidligere AaBere til bogen, heriblandt Thomas Bælum, dansk mester og nu direktør, om konkurrencen med succesfulde ishockey- og håndboldhold i Danmarks stærkeste sportsby, men også Søren Thorst fra 1995-guldholdet, der i dag er eventchef i Aalborg Kommune:

Morten Bruun. Foto: Bo Amstrup

»Vi var ved at slå Poul Erik (Andreasen, red.) ihjel indimellem. Vi øvede opspil i timevis. Også i februar måned. Det der med at spille den ind i midten og frem og tilbage. Det var dødssygt, men omvendt kunne vi jo se, at det virkede,« fortæller Thorst om årene, fra da spillerne selv var ude med raslebøsserne – bogstaveligt talt – til Champions League kom forbi.

Trods positionen som den i øjeblikket eneste Superliga-klub i landsdelen og en af kun to nordjyske klubber, der får spalteplads i bogen – den anden er Frederikshavn – er Aalborgs største spiller nogensinde ikke en AaB-mand.

Han er fra 'Solsiden' og har aldrig spillet i den stribede trøje, fastslår Morten Bruun.

Der er tale om Henning Jensen, Nørresundby-drengen, der spillede som amatør i den lokale klub i Danmarksserien og direkte gik derfra og til verdenseliten i Mönchengladbach – og direkte ind på holdet.

AaBs fire danske mesterskaber, hér fra jublen i 2014, er også blandt omdrejningspunkterne for fortællingen om AaB i Morten Bruuns nye bog, 'Kampdag'. Arkiv Foto: Claus Fisker

Herfra tog karrieren ham til Real Madrid, og i 2023 får den nu afdøde Jensen en statue i den nye Nørresundby-bydel, Stigsborg Brygge.