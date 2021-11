Omtrent halvvejs igennem årets sæson af 'Nybyggerne' møder TV 2-programmet kritik.

Der er for meget fokus på de fire konkurrerende pars opstillede forhold, fremfor deres byggeprojekter. Derudover er de så meget under tidspres, at alt for mange af førnævnte projekter ikke bliver klaret ordentligt.

Sådan lyder den kritiske dom over programmet i JydskeVestkysten.

»Det er efterhånden småt med inspirationen. I stedet er programmet, hvor fire par konkurrerer mod hinanden i at færdiggøre et hus pænest muligt, blevet en opvisning i søvndrukkent byggesjusk og en omgang følelsesporno udi, hvem der kan fremvise det mest harmoniske parforhold,« lyder kritikken i mediets anmeldelse.

Er der for meget byggesjusk i 'Nybyggerne'?

Programmets byggetekniske dommer, Ask Abildgaard, er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser omkring kritikken.

Til gengæld er 'Nybyggerne'-redaktøren Stine Ravn efter sin efterårsferie vendt tilbage.

I skriftligt svar til B.T. forsvarer hun det, som af Jydske Vestkystens anmelder kaldes for »byggesjusk« og »følelsesporno«.

»Vi er super glade for, hvad de fire par formår at skabe på bare 8 uger. 'Nybyggerne' er en livsændrende konkurrence, hvor parrene dyster om at forvandle et råhus til deres drømmehjem på begrænset tid og ressourcer,« oplister redaktøren til B.T.

»Men inden for konkurrencens rammer handler det i høj grad også om samarbejdet parrene imellem og fællesskabet blandt de nyklækkede naboer. Og den kombination af inspiration, konkurrenceelement og indblik i relationerne gør, at formatet har fået en stor seerskare, der igen i år har taget godt imod parrene og deres kreative indretningsløsninger.«

I 'Nybyggerne' får parrene hjælp af en uddannet håndværker til lovpligtige opgaver som for eksempel tilslutning af el og vvs. Resten må de klare selv, og det har formentlig givet en K3'er eller to gennem tiden.

'Nybyggerne' er trods kritikken fortsat et af TV2s mest sete programmer lige nu.

Med sine 446.000 seere sidste uge blev programmet kun slået af 'Vild med dans' og 'Landmand søger kærlighed' på kanalen.

I årets sæson består de fire konkurrerende par af blåt hus Tanja og Jørgen, gult hus Line og Benjamin, grønt hus Caroline og Reece, samt i rødt hus Martin og Lucas.