Netflix' streaminghit 'Kastanjemanden' er så voldsom, at den ikke anbefales til børn under 16 år. Alligevel ser nogle familier serien sammen med deres mindre børn.

'Kastanjemanden' er lige nu den mest populære serie på Netflix i Danmark. Serien, der er baseret på en krimi af samme navn skrevet af danske Søren Sveistrup, har været en af de mest populære serier i Danmark de seneste uger.



I serien møder seerne en seriemorder, der efterlader kastanjefigurer som et makabert visitkort på sine ofre. Krimiserien er så voldsom, at den anbefalede aldersgrænse på dansk Netflix er 16 år.

»'Kastanjemanden' er uhyggelig, men den er jo ikke en splatterfilm. Der er da nogle ting, der er lidt modige i den, men det er nok mere det psykologiske i den, der kan være uhyggeligt for børn,« siger pædagog Ulrikke Jørgensen fra Sakskøbing, der har set serien sammen med sine tre børn.

Pernille Jørgensen fra Sakskøbing har set 'Kastanjemanden' sammen med sine børn. Foto: Privat Vis mere Pernille Jørgensen fra Sakskøbing har set 'Kastanjemanden' sammen med sine børn. Foto: Privat

»Herhjemme har vi aldrig haft det der med, at 'uha, der står fra 16 år, det skal børnene søreme ikke se'. Men selvfølgelig kan der være nogle ting i sådan en serie, der kan komme til at fylde for børnene. Det snakker vi så med dem om. Men det er jo også uhyggeligt for børn at se nyhederne,« siger Ulrikke Jørgensen.



Det har især været hendes mindste søn på ni år, som Ulrikke Jørgensen har talt med om serien. Især har de talt om, hvorvidt det, der sker i 'Kastanjemanden', også kunne ske i virkeligheden.

»Vi har snakket om, at man ikke altid skal have blind tillid til fremmede. Det har vi, fordi der er en scene i 'Kastanjemanden', hvor man kan se, at det ikke altid er en god idé at stole blindt på folk, man ikke kender. Man skal ikke gå rundt og være bange, men man skal heller ikke tro blindt på alt, hvad fremmede siger, eller hoppe ind i deres bil, fordi de siger, man skal,« siger Ulrikke Jørgensen.



Hun mener, at der er for mange forældre, som har for stærke holdninger til, hvad deres børn må se på nettet og i tv.

»Jeg tror, at det er meget vigtigere, at man som forælder er god til at tale med sine børn om tingene. For der er uhyggelige og ubehagelige ting, som børnene kan støde på alle mulige steder, uden at man kan kontrollere det,« siger Ulrikke Jørgensen.

Suzett Anderberg fra Frederiksberg, der er mor til tre, mener derimod ikke, at forældre skal se en serie som 'Kastanjemanden' sammen med deres mindre børn.

»Hjemme hos os ser vi kun ting, der er alderssvarende,« siger Suzett Anderberg, som ikke mener, at en serie som 'Kastanjemanden' bør ses af børn, før de som minimum er fyldt 12 år.

»Jeg synes måske nærmere, man bør være 14 for at se en serie som 'Kastanjemanden'. Den handler jo om en seriemorder, der går rundt og slår kvinder ihjel. Jeg synes ikke, at al den lemlæstelse er noget for børn. Så jeg har bare sagt nej – herhjemme ser vi altså ikke gysere og film med blod og vold og den slags. Vi ser kun ting, der er alderssvarende herhjemme,« siger hun.

Der er stor forskel på, om et barn ser en film eller tv-serie alene, eller om det foregår i vante, trygge rammer derhjemme sammen med forældrene, forklarer Stine Liv Johansen, der er formand for Medierådet for Børn og Unge.



»Der er samtidig også meget forskel på et barn på 14 år, eller om der er tale om et barn på otte år. Et barn på otte år ville jeg nok ikke anbefale skulle se en serie som 'Kastanjemanden',« siger Stine Liv Johansen.



I Medierådet for Børn og Unge har man ikke lavet en vurdering af 'Kastanjemanden', men Stine Liv Johansen, der også selv har set serien, vurderer, at serien umiddelbart ville få et aldersmærke på 15 år, hvis den skulle have en dansk mærkning. Og hvis man i en familie gerne vil se serien sammen med sine yngre børn, skal man ikke nødvendigvis lade sig afskrække af den aldersgrænse på 16 år, som Netflix angiver.

»Det er vigtigt at sige, at de aldersmærker, vi har i Danmark, er vejledende. Hvis man gerne vil se den derhjemme med børnene, så kan det være en god idé selv at se den først, så man ved, hvad det er for et univers. Men børn er forskellige og har forskellige erfaringer med sig i bagagen. Og så må man som forælder tage beslutningen ud fra dét,« siger Stine Liv Johansen.