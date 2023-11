Det var noget af en Disney-bombe, da DR sidste år afslørede, at man ville erstatte fredagstraditionen 'Disney Sjov' med det nye nordiske format 'FredagsTamTam'.

Reaktionerne væltede ind, og mange danskere var bange for, at det også ville gå ud over 'Disneys Juleshow', men nu er der nyt fra DR omkring dette års juleaftens-tv.

'Disneys Juleshow' har været en fast del af danskernes juletradition siden 1967.

I de første mange år blev det sendt på skiftende datoer i december, men siden 1991 har den klassiske tegnefilmskavalkade haft sin faste plads den 24. december klokken 16 på DR1.

Jesper Fårekylling er den faste vært i 'Disneys juleshow'. Foto: DR

Den 30. november 2022 kappede DR imidlertid det første bånd til Disney, da de på et pressemøde meddelte, at det fra den 6. januar 2023 var slut med 'Disney Sjov' – at man i stedet ville satse på danske og nordisk producerede tegnefilm om fredagen.

B.T. dækkede pressemødet, hvor det i B.T.s kommentarspor væltede ind med vrede og skuffede kommentarer.

Disney, der siden 2020 har haft fuld fokus på deres egen streamingtjeneste Disney Plus, fortalt til B.T., at det var DRs egen beslutning at stoppe med at sende 'Disney Sjov'.

»Vi er utrolig stolte over at have leveret indholdet til 'Disney Sjov' igennem mere end 30 år, men respekterer naturligvis DRs beslutning. Vi ser frem til at fortsætte vores langvarige samarbejde i mange år fremover,« lød det fra en repræsentant for Disney-koncernen.

Rip, Rap og Rup ender altid ud i en vild sneboldskrig med Anders And i 'Disneys Juleshow'. Foto: DR

B.T. spurgte samtidig DRs chef for Børn og Unge, Morten Skov, om de stadig ville sende 'Disneys Juleshow', og her svarede han:

»Vores forhandlinger i forhold til 'Disneys Juleshow' er etårige. Men det er vores forhåbning, at det bliver ved med at være en fast juletradition, som man kan glæde sig til.«

Han tilføjede:

»Det er svært at spå om fremtiden, men der er ikke noget, der nu peger på, at vi ikke også i fremtiden vil kunne samarbejde med Disney omkring 'Disneys Juleshow'.«

Og nu er der så gået et år.

Bambi er altid på glatis i 'Disneys Juleshow'. Foto: DR

DR har endnu ikke offentliggjort tv-programmet for juleaften, men det tyder kraftigt på, at danskerne også får lov at se 'Disneys Juleshow' igen i år.

DRs kommunikationsafdeling oplyser i en mail til B.T., at de 'bestemt regner med at sende Disneys Juleshow' i år.

DR tilføjer, at de som altid på dette tidspunkt af året er i gang med at forhandle med Disney-koncernen om forskelligt indhold – inklusiv 'Disneys Juleshow' – og derfor kan de endnu ikke melde yderligere ud, men de regner altså med at have juleshowet på programmet.

Efter sidste års lukning af 'Disney Sjov', faldt seertallet for 'Disneys Juleshow' sjovt nok samtidig.

893.000 danskere så ifølge analysebureauet Nielsen med juleaften, og selvom det blev ugens mest sete udsendelse, var det den laveste måling siden 2011.

'Disneys juleshow' toppede i nyere tid under den første 'coronajul' i 2020, hvor 1.325.000 danskere så med.

