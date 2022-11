Lyt til artiklen

DR har onsdag formiddag meldt ud, at man har valgt at skrotte Disney Sjov, som ellers har været fast fredagsunderholdning for mange danskere gennem de sidste 31 år.

I stedet ønsker public service-institutionen at være mere uafhængige af giganten Disney og i stedet fokusere mere på nordisk produceret animation med erstatningsprogrammet 'FredagsTamTam'.

Disney selv fortæller nu til B.T., at det har været DRs beslutning at stoppe det mangeårige program.

»Vi er utrolig stolte over at have leveret indholdet til Disney Sjov igennem mere end 30 år, men respekterer naturligvis DRs beslutning. Vi ser frem til at fortsætte vores langvarige samarbejde i mange år fremover,« lyder det fra kommunikationsdirektør Aurora Stark.

Kommunikationsdirektøren for The Walt Disney Company Nordic & Baltics henviser dermed også til, at DR fortsat vil have indhold fra Disney på sendefladen, selvom Disney Sjov fra starten af det nye år er fortid.

DR har nemlig meldt ud, at man fortsat vil sende Disneys Juleshow.

Men beslutningen om at droppe Disney Sjov er ikke blevet taget let imod af seerne.

Skrotning af det populære format er nemlig allerede blevet mødt med et væld af særligt skuffede og forargede reaktioner.

Hos DR er det da heller ikke helt uden nervøsitet, at man erstatter den velkendte fredagstradition.

»Det er selvsagt en beslutning, man tager med lidt bløde knæ,« fortalte Morten Skov, der er Børn & Unge-chef hos DR, på pressemødet, hvor beslutningen blev offentliggjort.

Samtidig kaldte DR det for »den største animationssatsning nogensinde«.

For ligesom 'FredagsTamTam' vil indeholde både nyproduceret animation og gamle klassikere som 'Tom og Jerry', så vil DR også investere i at udvikle nye animationstalenter herhjemme.