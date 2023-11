Julen er fuld af traditioner, og særligt én må DR helst ikke pille ved.

Sidste år valgte DR at erstatte fredagstraditionen 'Disney Sjov' med det nye nordiske tegnefilms-format 'FredagsTamTam', hvilket vakte bekymring.

For ville det få nogen betydning for DRs faste juletradition 'Disneys juleshow'?

Både DR og Disney understregede hurtigt, at de så frem til at fortsætte deres samarbejde trods lukningen af 'Disney Sjov'.

Jesper Fårekylling fra filmen 'Pinocchio' er vært på 'Disneys Juleshow'.

Chef for Børn og Unge i DR, Morten Skov, forklarede derudover, at de hvert år skal genforhandle om rettighederne til at sende juleshowet, men selvom det var deres forhåbning at fortsætte traditionen, var det svært at spå om fremtiden.

Torsdag var der imidlertid godt nyt fra DR, som kunne oplyse til B.T., at de 'bestemt regnede med' også at sende 'Disneys Juleshow' i år, hvilket straks udløste en lang række passionerede kommentarer på B.T.s Facebook-side.

'Det skal være der,' skrev en bruger.

'Det er ikke rigtig jul, uden at man har set 'Disneys Juleshow'. Det er en fast tradition, som har fulgt mig, og som jeg har givet videre til min datter', skrev en anden.

Bambi og Stampe i 'Disneys Juleshow'

Flere brugere advarede ligefrem mod at tage 'Disneys Juleshow' af programmet.

'De kan da også lige prøve at fjerne det. Der vil blive et ramaskrig. Jeg kan huske det, fra jeg var helt lille, og mine børn har også dannet sig minder og ser det hver eneste jul', skrev en bruger.

'De rører ikke ved 'Disneys Juleshow'. Så bliver far her ikke kun skuffet, men hamrende rasende', skrev en anden – dog tilsat en smiley.

En tredje skrev:

'Hvis de fjerner 'Disneys Juleshow', så ødelægger de en del af julen.

Rip, Rap og Rup i den årlige sneboldskrig med Anders And i 'Disneys Juleshow'.

Flere hundrede har indtil videre budt ind i kommentarsporet, hvor flertallet giver udtryk for, at 'Disneys Juleshow' er en del af julen – at det er noget, de har set hele livet.

Tiden må vise, om danskerne så rent faktisk sætter sig ind foran tv'et, når Jesper Fårekylling og co. synger julen ind.

Efter sidste års lukning af 'Disney Sjov' faldt seertallet for 'Disneys Juleshows' sjovt nok samtidig.

893.000 danskere så ifølge analysebureauet Nielsen med juleaften, og selvom det blev ugens mest sete udsendelse, var det den laveste måling siden 2011.

'Disneys juleshow' toppede i nyere tid under den første 'coronajul' i 2020, hvor 1.325.000 danskere så med.

