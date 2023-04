Lyt til artiklen

Den tidligere Venstre-politiker Jens Rohde springer ud som tv-vært.

Han skal nemlig være vært på DK4-programmet 'EU-debatten'.

Det bekræfter tv-stationens stifter og kommunikationschef, Steen Andersen, over for B.T.

Både han og Jens Rohde – der ud over at være nyudsprungen tv-vært er nyudsprungen direktør for Det Europæiske Folkemøde – mener nemlig, at der er 'et hul i det danske mediebillede', når det kommer til formidlingen af europapolitik.

»Da jeg forleden overværede en del af optagelserne, bemærkede jeg, hvordan de to gæster – Morten Lykkegaard og Alex Ahrendtsen – i hvert fald var helt enige om, at et sådant tv-format ikke findes noget andet sted i Danmark, og at det er en klar mangelvare,« siger Steen Andersen til B.T.

»I vores nabolande er man ikke på samme måde berøringsangst for dybdegående programmer med substans, og derfor er vi helt sikre på, at vi også denne gang udfylder et hul i det danske mediebillede.«

Også Jens Rohde er 'meget glad' for sit nye 'meningsfulde' job.

»Den dagsaktuelle debat om den europæiske lovgivning er stort set fraværende i den danske offentlighed. Det er et demokratisk problem,« mener det tidligere EU-parlamentsmedlem.

»Det vil dk4 og jeg nu gøre noget ved, når vi i 'EU-debatten' inviterer vores europapolitiske beslutningstagere i blandt andet EU-parlamentet og Folketinget mulighed for en samtale om de hverdagsproblemer, de er sat til at finde svar på i et europæisk perspektiv.«

Jens Rohde repræsenterede senest Kristendemokraterne i Folketinget, indtil august 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jens Rohde repræsenterede senest Kristendemokraterne i Folketinget, indtil august 2022. Foto: Liselotte Sabroe

'EU-debatten' får premiere allerede mandag 3. april og sendes hver anden mandag på tv, streaming og podcast.

Jens Rohde forlod politik efter seneste valg i november.

Han har tidligere været radiojournalist, og ikke mindst har han siddet i EU-parlamentet, samt i Folketinget for Venstre, De Radikale og senest Kristendemokraterne.

I dag er han medlem af partiet Venstre, men er ikke længere politiker.

Han arbejder til daglig – foruden sit nye job som tv-vært – som administrerende direktør i Det Danske Europahus, der skal oplyse om EU.