Har du bingewatchet 'The Office' fra ende til anden? Så er der spændende nyt!

Produktionsselskabet STV har nemlig købt rettighederne til at producere en dansk udgave. Det skriver flere medier, heriblandt TV 2.

Men er det et projekt, der er dømt til at fejle – eller tåler den succesfulde serie endnu et remake?

Det har vi spurgt anmelder Casper Christensen fra Filmnødernes Hjørne om.

»The Office handler jo om noget så arketypisk som livet på et kontor. Det er der er jo mange, der har oplevet at være en del af et kollegialt sammenhold på en arbejdsplads,« siger han og fortsætter:

»Derfor er der jo utrolig mange mennesker, der kan spejle sig i både karaktere og handling. Og så må man ikke underkende de komiske talenter, der virkelig har været bærende for begge serier.«

Derfor er det også store sko, der nu skal udfyldes, hvis en dansk 'The Office' skal brillere. Særligt så mange år efter:

»Det første jeg tænker da jeg hører nyheden er faktisk, at det virker lidt sent. Det er mange år siden, at det originale 'The Office' var en ting,«

»Den der pinlige komedie, der var stor i 00erne, det virker en smule gammeldags nu.«

Derfor skal der ifølge ham ændringer til, hvis en dansk The Office skal tage kegler i 2021.

»Jeg forestiller mig, at den skal gøres mere moderne. Jeg har svært ved at se for mig, at der 'bare' kommer en dansk udgave. Der er sket så meget i popkulturen de sidste år – både med ligestilling, wokeness, repræsentation og så videre,« siger han.

Så skal en dansk udgave formå at leve op til den store succes, så skal der altså nye, moderne tanker på bordet.

»Jamen så skal vi til en eller anden mellemstor, jysk by. Eller måske på en af øerne, der på det sidste er blevet på idylliseret. Det kunne jeg godt tænke mig,« lyder det fra Casper Christensen.

Det er STV Production, der skal stå for produktionen. Også BBC Studios Nordic vil være ind over produktionen.

Men selvom der er tale om et 'remake' af den legendariske serie, så bliver det i en tone og stil, der passer til Danmark. Det siger Jan Salling, der er leder på BBC Studios Nordic til TV 2.

Selvom STV Production og BBC Studios Nordic har indgået en aftale, vil det kræve et salg til et produktionsselskab herhjemme, før en dansk 'The Office' vil rulle over skærmen.