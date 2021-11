Stjernekokken Wassim Hallal, der står bag den aarhusianske Michelin-restaurant Frederikshøj, sælger nu store dele af restauranten.

Andelene går til formuepleje-stifter Claus Hommelhoff. Han har købt halvdelen af ejendommen bag Frederikshøj og 35 procent af driftsselskabet bag restauranten.

Det skriver Finans.

Derudover går yderligere 30 procent af den samlede ejerandel til fire nøglemedarbejdere på Frederikshøj. De resterende dele beholder Wassim Hallal selv.

»Jeg har fået mange henvendelser gennem årene fra folk, som gerne ville købe sig ind i Frederikshøj. Det var aldrig interessant, for kemien var der ikke. Men jeg har et godt venskab med Claus (Hommelhoff, red.), og derfor føles den her handel bare rigtig. Jeg sælger, så jeg nu kan koncentrere mig om at bygge videre på Frederikshøj og udvikle stedet,« siger Wassim Hallal til Finans.

Nu vil Wassim Hallal og Claus Hommelhoff blandt andet gå i gang med en større ombygning indenfor og udenfor restauranten. Hvad de ellers har planer om, holder de hemmeligt indtil videre.

Det er ikke det eneste nye, der sker for Wassim Hallal for tiden.

Fra årskiftet lancerer han også en ny produktserie med en unavngiven samarbejdspartner.

Wassim Hallals kontrakt med Lidl udløber i december 2021 og ved årsskiftet starter det nye samarbejde. I 2018 indgik han en aftale med Lidl angående en produktserie med gourmetfødevarer.

Nu vil han sammen med den nye partner lancere en serie på i alt 250 produkter lavet efter egne opskrifter. Han afslører overfor B.T. Aarhus, at der ikke er tale om en 'discountkæde'.

Det er de færreste restaurantejere, der har kunnet levere millionoverskud under pandemien. Men det har Wassim Hallal formået.

Dermed har Frederikshøj igennem 14 år leveret overskud. De seneste otte år har det samlede overskud efter skat været på 25,7 millioner kroner.