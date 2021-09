»I går konkurs i løbet af to år.«

Dommen i Løvens Hule var hård, da kvinderne bag firmaet Ladybox fremlagde deres forretningsidé i det populære tv-program tilbage i 2019.

Iværksætter og dommer i programmet, Jesper Buch, spåede ikke de fire veninder bag konceptet mange chancer for overlevelse.

I næste uge er det præcis to år siden, at de ord faldt.

Men Ladybox er ikke gået konkurs.

Faktisk omsætter firmaet nu for millioner, skriver Finans.dk.

Camilla Paulsen, Nicoline Pihl og tvillingerne Camilla og Christina Bilgrav fik ideen til at sælge en månedlig forkælelsesboks til kvinder på abonnement under en ferie sydpå.

»Vi har altid haft en iværksætterdrøm i maven og syntes, det kunne være sjovt at starte noget op sammen med ens bedste venner. Så sad vi og brainstormede over et glas vin – også lidt i sjov – og slyngede ideer ud, og til sidst fik vi ideen til en abonnementsboks. Vi startede virksomheden i september, solgte den første boks som testboks i december og startede så vores rigtige abonnementsordning i januar,« sagde Camilla Paulsen til ugeavisen Ama'r Liv i 2019.

Senere samme efterår deltog de unge håbefulde kvinder i Løvens Hule, hvor de måtte drage hjem uden en investor i ryggen.

På trods af den hårde medfart er det dog gået strygende med at sælge abonnementsordninger.

Camilla Paulsen siger til Finans.dk om oplevelsen i Løvens Hule:

»Da vil kom ud derfra kiggede vi på hinanden og sagde: Det gør vi bare ikke. Vi ville vise dem, at vi sagtens kunne få det her op at køre.«

Og det er lige præcis, hvad de har gjort.

Sidste år havde virksomheden en omsætning på 2,1 millioner kroner, og forventningerne til dette års resultat er endnu højere.

Kvinderne regner nemlig med at omsætte på tæt på ni millioner kroner.