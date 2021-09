Hvis man klikker sind Tinderbox' hjemmeside, er det ikke længere muligt at købe eksklusivt børnetøj.

»Webshoppen er midlertidigt lukket. Tilgodebeviser og gavekort kan p.t. ikke anvendes,« står der eksempelvis.

Og det fremgår videre, at det danske selskab, der har slået sig op på at sælge børnetøj fra kendte modebrand som Stone Island, Kenzo og Moncler, »er blevet taget under konkursbehandling 10. september 2021«.

Foruden en netbutik havde Tinderbox fire fysiske butikker i københavnsområdet – i Illum (København), i Waterfront Shoppingcenter (Hellerup), i FRB. C Shopping (Frederiksberg) og i Københavns Lufthavn – hvoraf den første åbnede i 2014.

Sådan ser hjemmesiden, hvis man klikker sig ind hos Tinderbox, ud. Vis mere Sådan ser hjemmesiden, hvis man klikker sig ind hos Tinderbox, ud.

Over for Finans.dk fortæller medejer Nikolaj Forsberg, at konkursen skyldes coronapandemien.

Flere nedlukninger af stormagasiner har været hård ved især butikkerne, mens webshoppen på daværende tidspunkt slet ikke var oppe i de nødvendige omdrejninger, lyder det. Derfor fik man aldrig del i det boom, mange andre netbutikker har oplevet i det seneste år.

»Det blev en negativ spiral, da vi heller ikke kunne få leveret som planlagt, og så nåede vi et håbløshedstidspunkt,« siger han til mediet.

Seneste regnskab viste et underskud på 12 millioner kroner. Kuratoren Kromann Reumert forsøger nu at sælge »butikker, varelager, brand og medarbejdere videre«.

Tinderbox havde ved konkurstidspunktet 43 medarbejdere.