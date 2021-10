For mange kokke fordærver maden – for få af dem betyder, at der ikke kan laves nok af den.

Og det er lige netop det problem restaurantejer Thomas Gaarde har.

»Vi har beholdt vores medarbejdere under hele coronaen, men alligevel kan vi ikke få hænder nok, fordi efterspørgslen er så stor,« forklarer han til Finans.

Det strømmer nemlig ind med bookinger, og de ansatte på hans restauranter – Krogs Fiskerestaurant, Restaurant Maven og Cholon – kan i nogle tilfælde ikke følge med.

Det betyder blandt andet, at de har måtte – og fortsat må – afvise kunder.

Derfor har han besluttet at Krogs Fiskerestaurant må holde lukket hver mandag, så der er kokke nok til de øvrige af ugens dage. Bliver han ved med at have for få hænder, så vil han gøre det samme på de to andre.

Ifølge tal for Nordea, er Thomas Gaarde langt fra den eneste, der har problemer med at få nok hænder til den store efterspørgsel.

Danskernes forbrug i servicesektoren efter coronanedlukninger ligger endnu højere end i 2019. Samtidig oplever han og andre også mangel på varer, der på grund af logistikproblemer, ikke kan komme frem.

Thomas Gaarde forsøger at tænke kreativt: Ændre menukortet, så det er tilpasset de varer, der er til at få fat i, og tilpasse den, så den ikke er lige så mandskabskrævende. Han er nemlig ikke meget for at hæve prisen, som vil være en nødvendighed, hvis han skal have råd til at tilbyde en højere løn, og derved gøre sig selv mere attraktiv som arbejdsgiver.

Han mener, at mere arbejdskraft fra udlandet, kan være en løsning.