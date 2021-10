Det er slut med at se på letpåklædte kvinder på stripklubben Club Red Light i Jomfru Ane Gade.

Stedet, som er en af de i alt to stripklubber i 'Gaden', er nemlig begæret konkurs.

Det fremgår af CVR-registret.

B.T. har talt med kurator Thomas Torré Christiansen, der ligeledes bekræfter konkursen. Han oplyser, at det er virksomheden selv, der har begæret sig konkurs.

»Det sker, når man må indse, at man ikke kan betale sin kreditorer.«

Ifølge kuratoren er det i høj grad coronapandemien og de lange perioder med nedlukninger, der har forårsaget konkursen.

Over for Aalborg Nu bekræfter Cihan Cengiz, der har drevet stripklubben, at corona har været en medvirkende årsag til konkursen. Det samme har andre årsager, som han ikke uddyber.

Nu skal en nærmere undersøgelse af stedet klarlægge konkursen. En undersøgelse, der er færdiggjort i løbet af fire uger, oplyser Thomas Torré Christiansen.

Med konkursbegæringen er Paradise Girls således den eneste stripklub, der fortsat eksisterer i Jomfru Ane Gade.

Club Red Light har ifølge CVR-registret eksisteret siden 2010.