En stor kunde, som ikke betalte til tiden, bliver nu dødsstødet til en stor nordjysk virksomhed.

Mandag indgav den rådgivende installatørvirksomhed Thomsen & Fals konkursbegæring til Skifteretten i Aalborg, skriver Statstidende.

Samme dag blev virksomhedens 80 ansatte orienteret om situationen, skriver Nordjyske.

Ifølge avisen har virksomheden udeståender hos kunder for 14 millioner kroner. Af dem skylder en enkelt stor entreprenør mere end 10 millioner kroner.

Thomsen & Fals er gået konkurs. Vis mere Thomsen & Fals er gået konkurs.

Selvom direktør og stifter Morten Fals mener, at han har retten på sin side og vil vinde en kommende retssag, så vil et retligt efterspil kunne vare mellem et til to år.

Det kan virksomheden ikke vente på i den nuværende krise, og derfor tager han nu konsekvensen og indgiver konkursbegæring.

Derfor er han både skuffet, vred og ked af, at det er gået, som det er gået.

Direktøren bebrejder sig selv, at han som øverste leder valgte at satse på én stor kunde i stedet for de mange mindre og mere sikre opgaver for mindre offentlige såvel som private virksomheder, som egentligt er Thomsen & Fals' strategi.

Han fortryder, at han besluttede at kaste sig ud i store længerevarende entrepriser, men forklarer, at han følte sig presset til det på grund af coronakrisen.

»Jeg er skuffet over, at jeg som øverste leder har været med til at beslutte, at vi skulle sige ja til den her kunde. Det skammer jeg mig over,« siger Morten Fals til avisen.

Heldigvis står flere købere klar i kulissen, og derfor er håbet, at de 80 medarbejdere kan beholde deres job.