Ikke en eneste restaurant lukker.

Den melding kommer nu fra Morten Porsmose Hansson, der ejer den mexicanske restaurantkæde Vaca og sushirestauranterne Karma Sushi.

Selskaberne bag Vaca i Mejlgade i Aarhus og Karma Sushi i Frederiksgade er ellers lige nu under konkursbehandling, hvorfor flere medier har skrevet, at restauranterne lukker.

18. marts anmodede selskabet bag Vaca i Mejlgade – der har skiftet navn fra 'Vaca Mejlgade ApS' til 'Selskabet af d. 08.02.2021' Skifteretten i Aarhus om konkurs. Det fremgår af Statstidende.

Samme dag gik selskabet bag Karma Sushi i Frederiksgade, 'Selskabet af d. 09.02.2021 ApS' også konkurs.

Men erhvervsmanden Morten Porsmose Hansson fortæller altså nu, at begge restauranter kører videre med en ny investor, da det er selskabet bag og ikke selve restauranten, der er gået konkurs.

»Der er ikke en eneste restaurant, der lukker. Vi er så heldige, at vi har mulighed (sammen med en investor) for at køre restauranterne videre,« skriver han i en besked.

Det er kun to år siden, restauranterne senest gik konkurs, før de blev genoprettet i februar 2021.

Årsagen til denne konkurs er ifølge Morten Porsmose Hansson covid 19-pandemien. Han mener nemlig, at selskaberne er gået glip af økonomisk kompensation fra staten.

»Vi mener at have være berettiget til op imod 11 millioner kroner, derfor har det været en svær periode for os de seneste par år, ligesom med så mange andre i restaurationsbranchen, og derfor har vi desværre måttet lukke vores driftsselskaber bag restauranterne med tungt sind,« skriver Morten Porsmose Hansson.

Foruden restauranterne i Aarhus har Karma Sushi restauranter i København, Aalborg, Frederikshavn og Viborg, mens Vaca-kæden findes i København, Aalborg og Hellerup.

Morten Porsmose Hanssons restauranter har flere gange fået sure smileys og bøder fra Fødevarestyrelsen.

Det er langtfra første gang, Morten Hansson må hænge en sur smiley op i en af sine restauranter efter et besøg af Fødevarestyrelsen.

Vaca i Aarhus fik en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner i december, og Vaca i Aalborg fik en sur smiley i december. Hos Karma Sushi i Aalborg blev det til en politianmeldelse, og i november var det Karma Sushi i Aarhus, som Morten Hansson også ejer, der fik en sur smiley.

Dengang beskrev Morten Hansson, at han mente, Fødevarestyrelsen »kører en hetz imod dem«.

»Det mener vi sådan set stadigvæk. Eller for at sige det, som det er: Det er ikke noget, vi mener, det er noget, de gør. Kort fortalt føler vi os uretfærdigt behandlet,« skriver Morten Hansson.