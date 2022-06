Lyt til artiklen

Den populære pizzakæde Ild.pizza har for fjerde gang på lidt over et år fået ny direktør.

Det sker efter medstifter Anders Grønborg nu skal stå i spidsen.

Det skriver finans.dk.

Anders Grønborg stiftede i 2018 pizzakæden med Esben Kabell Mols, efter de to havde solgt Lasertryk. Men nu har Anders Grønborg og hans familie købt Esben Kabell Mols ud af Ild.pizza.

»Jeg kan ikke sige noget om opsplitningen, fordi vi har indgået en tavshedsklausul. Derfor kan jeg kun sige, at jeg ikke har nogen kommentarer til ændringerne,« siger Anders Grønborg til finans.dk.

I maj kom det frem, at Ild.pizza var på jagt efter en ny direktør for tredje gang på lidt over et år.

Det skete efter Younes Deaibes fratrådte sin stilling som direktør og solgte sin andel af Ild.pizza til de to andre ejere, Esben Mols Kabell og Anders Grønborg.

Dengang lagde den 23-årige Younes Deaibes ikke skjul på, at der havde været uenigheder i ledelsen.

B.T. har tidligere skrevet et større portræt af Younes Deaibes. Her fortalte han, hvordan han selv havde bedt om at blive udpeget til administrerende direktør af de to ejere.

Men nu er det atså kun Anders Grønborg, der er tilbage i pizzakæden efter endnu en direktør er stoppet.