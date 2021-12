Sol, sabbatår og lettjente skillinger.

Det var den kombination, 21-årige Sofie og hendes veninde håbede på, da de i september måned fik tilbudt job som telefonsælgere for virksomheden Go Strøm.

»Det var på sådan et fint kontor. Der var en løs stemning, høj musik, og vi endte med at være til fest med medarbejderne efter første dag,« fortæller Sofie.

Men her stoppede den gode stemning også.

For da Sofie og veninden slog øjnene op til første arbejdsdag, kunne de mærke, at der var noget helt galt.

»Vi endte faktisk kun med at være på arbejde én dag, hvor vi var med på en lytter,« siger Sofie.

Sofie ønsker kun at stå frem med sit fornavn, da hun ikke ønsker at blive genkendt efter at have videregivet interne dokumenter. Redaktionen er bekendt med hendes fulde identitet.

Veninderne var fløjet fra Danmark hele vejen til Fuengirola i provinsen Malaga i Spanien for at sælge strøm for en dansk virksomhed, de ikke vidste noget om.

En virksomhed, som siden skulle vise sig at blive politianmeldt af Forbrugerombudsmanden cirka en måned efter, de havde første arbejdsdag, og en gang mere i december i år. Begge gange for uønsket telefonsalg, vildledning af forbrugerne og misbrug af forbrugernes oplysninger til at oprette abonnementer.

»Vi fandt jobbet gennem en annonce på Instagram. Vi havde ikke et telefonnummer eller noget på dem. Det hele foregik gennem Instagram,« siger Sofie og tilføjer:

»Måske var det lidt for naivt, men vi ville gerne tro på det bedste i folk, og så ville vi gerne opleve noget.«

Det eneste, Sofie og veninden fik at vide om jobbet, var, at de skulle sælge strøm. Men ikke, hvem de skulle sælge strøm for.

De havde nemlig skrevet med profilen 'SalesGroup Malaga' på Instagram, men var ikke blevet oplyst om, at det i virkeligheden var virksomheden Go Strøm, de skulle repræsentere.

Det vidste de først, da de stod i Spanien og havde første arbejdsdag, hvor de undrede sig over flere ting:

»Her fik vi udleveret et ark med ting, man kunne sige. Eksempelvis stod der, at vi kunne fjerne et klimatillæg for kunden, som aldrig eksisterede,« siger Sofie.

I arket, som B.T. er i besiddelse, står der følgende 'replik':

»Alle tiders – Grunden til, at jeg tager kontakt til dig, er jo, fordi du stadigvæk ligger og betaler for det her klimatillæg, som jo ikke længere er nødvendigt, så længe du bliver en del af den grønne omstilling i Danmark.«

Den originale tekst kan du læse her:

Sådan ser noget af det vejledningsark, som Sofie fik udleveret, da hun startede som telefonsælger ved Go Strøm. Privatfoto. Vis mere Sådan ser noget af det vejledningsark, som Sofie fik udleveret, da hun startede som telefonsælger ved Go Strøm. Privatfoto.

Veninderne syntes også, det var underligt, at ingen på kontoret ville stå ved deres egne identiteter, når de talte med kunder, at alle var meget unge, altså i starten af 20erne, og at der ikke var nogen, der havde arbejdet hos Go Strøm i mere end maksimalt to måneder.

Med alt dette in mente og en søgning på Trustpilot efter endt arbejdsdag, gik det op for Sofie og veninden, hvad de var trådt ind i:

»Vi vidste ikke, det var svindel, før vi kunne høre, hvad der blev sagt på kontoret,« siger Sofie.

Morgenen efter skrev de en besked til SalesGroup Malaga, at de ikke var interesserede i jobbet alligevel. Her fik de kun et autosvar, og det er det eneste, de har hørt fra virksomheden siden september.

»Vi blev dernede (i Fuengirola, red.) og holdt ferie og prøvede at finde et andet arbejde dernede. For efter en dårlig start, ville vi gerne vende det hele til noget positivt.«

Og nu da Go Strøm er blevet politianmeldt to gange, håber Sofie på, at virksomheden vil blive lukket ned.

»Vi har jo fundet ud af, at SalesGroup har lavet noget lignende før, som er blevet lukket ned. Kort tid efter, har de startet noget nyt. Der må jo være noget fuldkommen galt, når det kan være så let. Folk bliver totalt røvrendt,« afslutter Sofie.

B.T. har forsøgt at få fat i Go Strøms direktør Rasmus Moustgaard – uden held. Derfor har B.T. kontaktet en ledende medarbejder for at fremlægge ovenstående kritikpunkter samt et ønske om en kommentar på de to politianmeldelser.

Go Strøm er vendt tilbage, men har ingen kommentarer til kritikken.

B.T. har desuden set dokumentation for Sofies kommunikation med SalesGroup Malaga, som Go Strøm hører under, og har tilsendt salgstræningsvideoer og et vejledningsark, som hun fik udleveret i forbindelse med sin oplæring.