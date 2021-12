Airbnb har fået nok af fester, der larmer og forstyrrer naboer, derfor fortsætter det såkaldte festforbud i flere lande over nytår.

Og det går ud over dem, der ellers havde planlagt en enkelt overnatning i en fed lejlighed nytårsaften.

Det er nemlig forbudt at leje en hel Airbnb-lejlighed i blot en enkelt nat i visse lande, hvis du har fået en dårlig anmeldelse fra en tidligere udlejer.

Retningslinjerne gælder for USA, Canada, Australien, Frankrig, Spanien og England. Her har forbuddet eksisteret siden 2020. Men dette nytår tilføjer Airbnb også Puerto Rico, Brasilien og New Zealand til listen.

Ifølge Airbnb skyldes festforbuddet, at man forsøger at bidrage til at holde smitten nede.

'Mens vi bygger mere på festforbuddet, og fortsætter med at beskytte vores samfund i denne hidtil usete tid, tiltrækker visse helligdage, såsom nytårsaften, en større risiko for uautoriserede eller forstyrrende fester,' skriver Airbnb i en pressemeddelelse.

Men med forbuddet følger altså også færre naboklager.

'Det er derfor, vi introducerer nye produkter og politikker for at slå ned på forstyrrende nytårsfester, og hjælper med at beskytte vores værter og minimere forstyrrelser i nabolaget,' skriver Airbnb.

Det betyder altså, at det ikke bliver muligt at bo i en hel Airbnb-lejlighed i et af de førnævnte lande i kun én eller to nætter, medmindre man har en positiv historik på Airbnb.

Airbnb begyndte i 2007 i San Francisco med blot tre værter. Siden da har platformen fået fire millioner værter verden over.