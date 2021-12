Letbanen i Odense har langt om længe taget hul på testkørslerne på hele den 14,5 kilometer lange strækning fra Hjallese til Tarup.

Og ud over de åbenlyse letbanetog på strækningen, så bemærkes testkørslerne også på en anden og lidt mindre hensigtsmæssig nåde.

Letbanen støjer nemlig.

Det har flere beboere langs letbanen oplevet. Og Odense Letbane oplyser på sin hjemmeside, at den støj sandsynligvis vil fortsætte noget tid endnu.

»Vi er opmærksomme på, at der kan forekomme støj og vibrationer ved testkørslen, og vi ved godt, at det kan være generende for nogle naboer. Men der bør ikke være grund til bekymring,« siger Søren Thrane, der er projektleder ved Odense Letbane og fortsætter:

»Vi tester tog og system netop for at finde og løse de fejl og udfordringer, der altid vil være, når man skal indkøre et nyt togsystem. Når letbanen åbner for passager, forventer vi imidlertid, at naboerne vil opleve meget mindre støj og færre vibrationer.«

Særligt tre ting ligger til grund for den støj og vibrationer, som naboerne til letbanen oplever.

Skinnerne skal nemlig først og fremmest køres til, så de bliver glatte. For det andet er letbanens hjul flade flere steder, og det giver også en del larm. De flade hjul kan dog afhjælpes med en hjuldrejemaskine, som er installeret i letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter.

For det tredje skyldes støjen, at letbanen er et en testfase.

»I testfasen bliver tog og system af og til presset mere, end de vil gøre i normal drift, ved for eksempel bremse- og accelerationstest. Det kan også give ekstra støj. Men når letbanen er i drift, bliver kørslen helt generel mere jævn og rolig,« siger Søren Thrane.

Inden letbanen går i drift, skal Odense Letbanes entreprenør desuden dokumentere, at letbanen overholder de støj- og vibrationsgrænser, der er fastsat i miljølovgivningen.

»Letbanen er ikke lydløs, men vi forventer, at de fleste vil opleve den ligesom for eksempel busser og lastbiler, når testkørslen er afsluttet,« afslutter Søren Thrane.

Odense Letbane opfordrer alle borgere til at tage kontakt til dem, hvis de oplever støj eller vibrationer fra letbanen.