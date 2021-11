Søndag vil alle døre i Davidsens 22 byggemarkeder i Danmark være låst.

Her vil der ikke længere være åbent om søndagen.

»Det er egentlig ret udramatisk. Det handler ikke om at gå mod strømmen eller deltage i debatten om at have søndagsåbent. Vi koncentrerer os om vores egen forretning, og om hvad der er bedst for vores kunder,« siger direktør Henrik Clausen.

Og det er altså fremover at holde lukket om søndagen, som Jv.dk tidligere har skrevet om, og derfor var det for en uge siden – 30. oktober – sidste gang, at det var muligt at handle ind hos byggekæden på ugens sidste dag.

Grunden er enkel.

»Vi er gået fra at være en noget mere detailvenlig virksomhed, til at størstedelen af vores omsætning i dag kommer fra erhvervskunder. Og det er klart, at der ikke er så mange af dem, der handler om søndagen,« siger Davidsen-direktør Henrik Clausen.

Alligevel forventer han, at søndagslukningen i et vist omfang vil kunne mærkes på pengepungen hos virksomheden – der i øvrigt senest præsenterede et kanonregnskab for 2020 med en fremgang på 45 procent på omsætningen til 3,34 milliarder kroner.

»Der er noget omsætning om søndagen, der vil forsvinde helt for os, men vi har en forventning om, at noget af den i stedet vil komme om lørdagen og noget om mandagen,« siger direktøren.

I stedet satser han på længere åbningstider i løbet af ugens øvrige dage, stadig både for privat- og erhvervskunder. Og han satser på gladere medarbejdere.

»Når vi har med medarbejdere at gøre, der primært skal bruge deres tid på erhvervskunder, kræver det en ret høj grad af faglighed. Og der er ingen tvivl om, at skal vi rekruttere dygtige og faglige medarbejdere, så er udfordringen for os at rekruttere, hvis de også skal arbejde om søndagen,« siger Henrik Clausen.

I forvejen havde nogle af Davidsens byggemarkeder allerede lukket om søndagen.