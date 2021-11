Et vindmølle er lørdag løbet løbsk vest for Hasle på Bornholm.

»Der er noget galt med møllen. Teknikere arbejder på at få bremset den,« siger Peter Johansen, vagthavende ved Bornholms Politi.

Det var en forbipasserende, der kl. 9.03 opdagede, at vindmøllens vinger piskede rundt i alt for højt tempo.

Den pågældende vindmølle står ud til Rosendalevej samme med flere andre.

Politi og brandvæsen er sammen med teknikkere til stede. Foto: Presse-fotos.dk

Da politiet nåede frem, var det dog ikke tilfældet – her kørte vingerne i stedet meget langsomt rundt. Sandsynligvis fordi vinden i mellemtiden er vendt.

Politiet er dog alligevel til stedet i området.

»Vi er deroppe for at sikre, at der ikke er nogen, der kommer for tæt på,« siger Peter Johansen fra Bornholms Politi:

»Det er overhovedet ikke farligt, hvis den drejer langsomt, men det bliver farligt, hvis vinden kommer i en anden retning, og den igen kører hurtigt.«

Vindmøllen er ejet af det lokale elselskab Bornholms Energi og Forsyning, og det er teknikere herfra, der nu arbejder på at få standset møllen.

»Det heldige er, at den ikke står tæt på en stor vej, og at der ingen bygninger er i nærheden, men vi skal selvfølgelig sikre, at ingen kommer til skade,« siger vagthavende Peter Johansen.