Salling Group har fået sendt en del invitationer ud. Hele 40.000 medarbejdere er nemlig inviteret, når de holder en fest som tak for indsaten under COVID-19.

Firmafesten hedder ‘allin22’ og bliver afholdt 5. juni 2022 sammen med store danske kunstnere.

Salling Group skriver i en pressemeddelelse, at det har krævet en del af medarbejderne på et split sekund at ændre hverdagen til håndsprit, mundbind og nye arbejdsgange.

Og det er den medarnejderindsats, de nu vil fejre.

Med 650 butikker, varehuse, lagre og restauranter i Salling Group løber det altså op i hele 40.000 medarbejdere.

»Det er deres fortjeneste, at vi kom godt igennem epidemien, sikrede forsyningssikkerheden og skabte gode og trygge indkøbsoplevelser for kunderne. Til allin22 får alle kolleger mulighed for at opleve, hvilket fællesskab de og vi er en del af,« siger Per Bank, der er administrerende direktør i Salling Group.

Det er tredje gang, Salling Group holder fest for alle medarbejdere. Festen er lykkedes med en donation fra Salling Groups ejere, Salling Fondene.

Festen afholdes pinsedag - så der er tid og fri til tømmermænd bagefter.