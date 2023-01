Lyt til artiklen

I 29 år har Atlantis Rejser specialiseret sig i rejser til Egypten.

Nu er det danske rejseselskab blevet opkøbt af en gigant med store ambitioner.

Så når Atlantis Rejser fremover sender omkring 30.000 danskere om året til faraoernes land, bliver det under den hollandske rejsegigant Sunwebs vinger. Det skriver Finans.

»Opkøbet af Atlantis Rejser er vigtigt for Sunweb Group. Ikke alene udvider det vores tilstedeværelse i Skandinavien, men det giver os også mulighed for at nyde godt af den ekspertise og viden, som Atlantis Rejsers team har som førende inden for rejser til Egypten,« siger Sunwebs topchef Mattijs ten Brink i en pressemeddelelse.

Sunweb har før opkøbt skandinaviske rejseselskaber; senest blev svenske Airtours erhvervet for tre måneder siden.

Det hænger sammen med Sunwebs store ambition i Skandinavien:

At blive en af regionens største rejsearrangører.

Atlantis Rejser har på det seneste været i vælten af helt andre årsager – nemlig den krig på ord rejseselskabet og radiovært Maria Jencel har ligget i efter sidstnævntes ferie til Egypten sammen med sin mand, radio- og tv-vært Pelle Peter Jencel. Det kan du læse meget mere om HER og HER.

Egyptiskfødte Ibrahim Ramadan grundlage Atlantis Rejser i 1994.

Selskabet oplyser i pressemeddelelsen, at danskere, som allerede har bestilt en ferie, ikke vil blive påvirket af opkøbet.

Også Atlantis Rejsers ansatte skulle kunne fortsætte deres arbejde som hidtil.