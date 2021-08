Fødevarestyrelsen kaster en sur smiley og en politianmeldelse efter Wendorff-bageriet i Svendborg.

Det gør de efter et opfølgende kontrolbesøg hos bageriet, hvor der manglede et regnskab for de økonomiske varer.

Det skriver Fyens Stiftstidende, hvortil ejeren af bageriet, Preben Wendorff, kalder det for 'ren børnehave.'

»De vil have, at vi skal føre et fuldt økologisk regnskab for vores butik i Svendborg, fordi vi bager nogle økologiske boller der. Vi bruger cirka 1000 tons råvarer om året, og det ville kræve en administration på en til halvanden medarbejder at kunne føre et fuldt regnskab,« lyder det også fra Preben Wendorff til Fyens Stiftstidende.

Til Stiftstidende forklarer Fødevarestyrelsens sektionsleder, Henrik Hviid, at det er sket af hensyn til kunderne, der skal være sikre på, at de varer, der står økologisk på, rent faktisk så også er økologiske.

Og det kan kun dokumenteres med en grundig egenkontrol.

Episoden har fået Preben Wendorff til at droppe Ø-mærket i sine butikker, der ligger flere steder på Fyn.

Ø-mærket er en garanti for at et produkt er økologisk. Det signalerer, at der er blevet ført kontrol med virksomheden af de danske myndigheder.

Et farvel til Ø-mærket betyder for Preben Wendorff, at han ikke længere må skilte med, at produkterne er økologiske, heller ikke selvom det er de samme som før.

Til gengæld slipper han for at føre det økologiske regnskab.