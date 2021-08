'Bagedyst'-dommer Katrine Foged Thomsen har fået en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner af Fødevarestyrelsen.

Det sker efter fødevarekontrollen 15. juli var på besøg hos konditoriet Granny House i Søborg, hvor 'Den store bagedyst'-dommer' sidder i direktionen.

Her viste det sig nemlig, at der var flere ting galt. Det skriver Se og Hør.

'Dør til container, som er placeret i baggår, hvor der opbevares emballage står åben. Ligeledes står dør åben fra telt til cafe/barområde så der er direkte adgang til lokale, hvor der produceres fødevarer,' står der blandt andet i smiley-rapporten.

Det sker på trods af, at der få dage inden var fundet spor af rotter ved konditoriet.

'Der er set rapporter fra skadedyrsbekæmper, der d. 13. juli 2021 har efterset fælder, hvori der er fanget to rotteunger,' står der i smiley-rapporten.

Rasmus Søndergaard Hansen, der er gift med Katrine Foged Thomsen og ejer af Grannys House, er klar over rotteproblematikken og accepterer derfor den sure smiley og bøden.

»Jeg kan udemærket se problemet i det. Vi gør også alt, hvad vi kan,« siger han til Se og Hør.

Han fortæller dog, at rotterne lige nu er et problem i hele området, fordi et gammelt posthus længere oppe ad Søborg Hovedgade er ved at blive revet ned.

Men det er ikke første gang, der har været problemer i firmaet.

I sommeren 2020 fik konditoriet ligeledes en sur smiley.

Dengang blev der fundet spindelvæv, madrester på gulvet og masser af snavs i bageriet.