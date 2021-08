Den nordjyske storfisker Henning Kjeldsen kan nu kalde sig milliardær.

Det fremgår af seneste årsregnskab, der viser, at egenkapitalen i den såkaldte kvotekonges selskab er svulmet betragteligt op.

Fra at have en formue på lige knap 687 millioner kroner i forrige regnskab har Henning Kjeldsen Holding Aps nu knap 2,3 milliarder kroner på kistebunden ifølge de nyeste opgørelser. 'En væsentlig forøgelse', som det hedder sig i regnskabet.

Det skyldes ifølge Nordjyske, at Danmarks rigeste fisker har opskrevet værdien af de fiskekvoter, han er i besiddelse af, med 1,9 milliarder kroner – dermed er de nu vurderet ud fra markedsværdi.

Henning Kjeldsen er i øjeblikket involveret i en straffesag, der i løbet af sommeren blev sat i bero, hvor han og i øvrigt også hustruen Birthe Kjeldsen sammen med otte andre er anklaget for at have snydt med fiskekvoterne.

Anklagemyndighederne mener, at Henning Kjeldsen har været bagmanden i et setup, hvor der altså blev fisket meget større mængder, end reglerne egentlig giver lov til.

Sagen er dog indtil videre udskudt til efteråret 2021.

Taber Henning Kjeldsen kan han risikere at miste retten til at drive erhversfiskeri, få konfiskeret indtjening samt at skulle betale en trecifret millionbøde.

I forbindelse med regnskabet giver Skagen-fiskeren dog udtryk for, at han er fortrøstningsfuld i forhold til rettens afgørelse.

'Ledelsen forventer frifindelse,' lyder det i det nye regnskabs ledelsesberetning, hvor det videre lyder:

'På det grundlag er det ledelsens forventning, at koncernen kan fastholde det nuværende aktivitets- og indtjeningsniveau i det kommende år, dog med forbehold for, at både covid-19 og Brexit kan få betydning for koncernens drift.'