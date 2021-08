En 27-årig mand var natten til torsdag meget lidt interesseret i at snakke med politiet.

Politiet havde i sinde at udføre ganske almindelig kontrol af en bilist i Hundige nær København, men det er umiddelbart ikke just yndlingskost, når man kører rundt uden et gyldigt kørekort.

»Det var tydeligt fra start af, at føreren ikke havde lyst til at snakke med os, og det plejer der at være en årsag til,« fortæller vagthavende for Midt- og Vestsjælland Politi Martin Bjerregaard.

Derfor indledtes en regulær biljagt, hvor føreren undervejs lavede et hav af lovovertrædelser.

»Undervejs i eftersættelsen var bilisten oppe på dobbelt hastighed af det tilladte. Han kørte over for rødt, kørte venstre om en rundkørsel. Han var tæt på at påkøre en familie på gåben og ligeledes tæt på at køre ind i en anden bil, der måtte undvige ret pludselig,« siger Martin Bjerregaard.

Efter nogle minutters biljagt lykkedes det så politiet at fange vanvidsbilisten. Men som man troede, at hele optrinet var afsluttet, valgte bilisten at gøre sig endnu mere upopulær hos politiet.

»Han standser pludselig i en vognbane, og derfor beder vi ham køre til afkørslen lige ved siden af. Den ordre udførte han ikke til perfektion.«

Biljagten begyndte derfor igen. Undervejs fik politibilen assistance af to yderligere politibiler, og sammen lykkedes det for dem at få stoppet bilisten efter nogle minutters jagt. Men endnu en gang var jagten ikke færdig.

»Føreren af bilen og passageren begynder at løbe væk fra stedet. Heldigvis var de ikke hurtigere end politiet.«

Eftersættelsen var dermed slut. Tilbage sidder en 27-årig mand på politistationen med nogle forklaringsproblemer.

»Der er jo en del lovovertrædelser, der lige skal afhøres om, før der kommer en konklusion,« afslutter Martin Bjerregaard.