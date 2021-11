A.P. Møller Fonden har uddelt et stort beløb til Museet for Dansk Bladtegning.

I alt går 1,9 millioner kroner fra fonden til at »revitalisere« museet. Donation kommer oveni museets store flytning fra København til Aarhus.

De omkring 300.000 originaltegningner og museet bliver nemlig overdraget fra Det Kongelige Bibliotek til museet Den Gamle By.

Claus Seidel, der er stifter af Museet for Dansk Bladtegning, glæder sig over overdragelsen til Den Gamle By.

»At samlingen kommer til Den Gamle By, er jo bare helt fantastisk. Den Gamle By har normalt over en halv million gæster om året, så rigtig mange vil her få lejlighed til at se samlingen af bladtegninger«, siger han i en pressemeddelelse.

Med donationen bliver det muligt for Den Gamle By at løse en »hel række presserende opgaver i forbindelse med overtagelsen af den enestående samling,« skriver parterne i en pressemeddelelse.

Den Gamle Bys direktør Thomas Bloch Ravn glæder sig over, at Museet for Dansk Bladtegning bliver en del af Den Gamle By.

»Vi er superglade for A.P. Møller Fondens opbakning og ser Museet for Dansk Bladtegning som en markant styrkelse af Den Gamle Bys attraktivitet som museum og besøgssted,« siger han i pressemeddelelsen.

Museet rummer i alt mere end 300.000 originaltegninger. De er lige nu i gang med at blive flyttet fra København til Aarhus.

I den forbindelse er man i gang indsamle og registrere de mange tegninger, der ligger hos efterkommere af bladtegnere, og igangsætte en digitalisering af udvalgte dele af samlingen.

Det er ikke kun A.P. Møller Fonden, der har øje for museet.

Ved finansloven for 2021 bevilgede staten i alt 600.000 kroner årligt til driften af museet.

Musseet har planlagt at åbne i efteråret 2022 med en udstilling om højdepunkter fra dansk bladtegning igennem 150 år.