For få timer siden var Østjyllands Politi involveret i en biljagt, hvor en patrulje eftersatte en bil i Aarhus Midtby.

Her endte politibilen med at påkøre bilen, så den bragede ind i et lyssignal.

Det bekræfter Østjyllands Poltii overfor B.T.

»Det er rigtigt, at vi har eftersat en bil mandag aften, og at vi har været nødt til at bringe køretøjet til standsning ved at påkøre den,« fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Jens Rønberg til B.T.

Vagtchefen fortæller, at påkørslen skete omkring 20:45 ved i krydset mellem Ankersgade og Søndre Ringgade.

»Der var to personer i bilen, og de er begge anholdt,« fortæller Jens Rønberg.

Han oplyser samtidig, at de to personer ikke er kommet tilskade ved påkørsel.



Østjyllands Politi har for nu ikke flere oplysninger til sagen.

»Patruljen er på vej herind nu, og jeg har derfor ikke flere oplysninger.

