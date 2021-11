En prisstigning på 373 procent.

Så meget er priserne på én type træ steget over det seneste år. Det viser tal fra Pricerunner.

Finans bragte historien først.

En stigning, der unægtelig påvirker de danske håndværkere – og deres kunder.

Priserne stiger meget – og pludseligt. Og mange byggematerialer, herunder træ, er sværere at få fat på.

Det fortæller Torben Liborius, der er underdirektør i interesseorganisationen Dansk Industri.

»Ikke alle typer træ er lige steget med 373 procent, men det er fuldstændig rigtigt, at priserne på træ generelt er steget meget,« siger han.

»Konsekvensen er, at det bliver dyrere for kunden. Og det introducerer en helt ny usikkerhed, for hvis man giver et tilbud på et køkken for eksempel, så kan man godt risikere, at elementerne stiger, inden det er bygget færdigt.«

Derfor fastslår han, at det er vigtigt, at kunde og håndværker forventningsafstemmer.

Har du lagt mærke til, at priserne er steget?

Men prisstigninger på træ er ikke et enkeltstående tilfælde.

Data fra Pricerunner viser, at priserne i mange forskellige varekategorier de sidste 12 måneder er steget markant.

»Generelt ser vi prisstigninger over hele linjen, men særligt inden for elektronik. Det er ikke så underligt, for de varegrupper har været ramt af den perfekte storm under corona,« siger Katrine Barslev, der er forbrugeranalytiker i Pricerunner, til B.T.:

»Lukkede fabrikker, større efterspørgsel, problemer med leveringer og containere, som enten sad fast i Suez eller blev forsinket på grund af kø.«

Hun fortæller, at priserne har været konstant stigende gennem hele året. Og at coronapandemien skabte et massivt problem, der stadig giver eftervirkninger.

Netop kategorien 'elektronik' er ramt af prisstigningerne. Her er for eksempel prisen på digitalkameraer, herunder spejlrefleks, steget med 40 procent.

Alle typer af computerspil er ligeledes steget med mellem 23 og 133 procent – og grafikkort med 83 procent.

»Vi ser en tendens til, at rigtig mange produkter er udsolgt eller i restlager samtidig med, at priserne begynder at stige. En del af regningen bliver uden tvivl sendt videre til forbrugerne, så vi forventer desværre, at priserne vil stige endnu mere i takt med, at udbuddet ikke kan hænge sammen med efterspørgslen.«

En kategori af varer, der modsat har oplevet prisfald, er træningsudstyr. Træningsmaskiner er for eksempel faldet med 20 procent.

Udviklingen kan ifølge Katrine Barslev skyldes, at sidste års bemærkelsesværdige store interesse for træningsudstyr ikke er fulgt med.