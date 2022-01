‘Lukket’, står der på skiltet foran den travle sushibutik SushiMania i Bruuns Galleri i Aarhus.

Og mens danskerne efterhånden har vænnet sig til butikker, der drejer nøglen om, eller forretninger, der er nedlukket, i den nuværende coronasituation – så er der en ganske særlig og anden grund til, at SushiMania i Aarhus fra 27. december har været lukket ned.

De kan ikke få nogen sushi-kokke. En lovændring har nemlig gjort det sværere at ansætte udenlandske kokke på den såkaldte beløbsordning.

»Det kom som et chok, da de afviste alle dem, vi havde ansøgt for,« siger Karam Ayad, der ejer otte af SushiMania butikkerne.

For at søge udenlands arbejdskraft på ordningen, skal arbejdsgiveren betale en løn på 37.333 kroner om måneden – men lige netop den løn gør også, at Karam Ayads kokke afvises. SIRI, der vurderer ansøgningerne om udenlandske kokke, mener nemlig, at den løn er for høj, sammenlignet med priserne i SushiMania. Derfor afvises kokkene med en begrundelse om, at ansættelsesforholdet ikke er reelt.

Det betyder, at Karam Ayad har måtte lukke i alt fire af sine tidligere 12 SushiMania butikker – den seneste i Aarhus.

Han har i 2021 fået afvist 10 sushikokke.

»Vi var stolte, da første halvleg af corona var overstået. Vi havde åbnet to nye butikker, vi have ikke fyret en eneste. Vi troede, vi kunne gå igennem ild og vand, og så kom den her stramning og jordede os fuldstændig tilbage,« siger Karam Ayad.

Loven er ikke ny – den trådte i kraft 1. januar 2021, men siden har det været svært at drive sushiforretning, fortæller Karam Ayad.

»Siden det har vi været bagud. Vi har simpelthen prøvet alt. Man er desperat. Det sidste vi ønsker er at lukke butikker, og det kom fuldstændig bag på os, at det var det her, der skulle lukke os,« siger han.

Karam Ayad er undrende over for, hvad lovgivningen gør godt for.

»Jeg synes, den her lovgivning er noget værre fis. Og hvorfor ansætter vi så ikke bare danske kokke, spørger folk? Vi har kørt hele Europa rundt for at finde nogen, så desperate er vi,« siger han og uddyber:

»Det er ikke, fordi vi stjæler arbejde fra danskere. Hver gang vi ansætter en asiatisk sushikok, så ansætter vi 8-12 danskere. Nu er det jo bare primært asiatiske sushikokke, der kan lave sushi. Så kan danskere til gengæld tale dansk, som man skal kunne, når man skal ekspedere«

Han fortæller, at sushirestauranterne lige nu indbyrdes konkurrerer om kokkene – han har endda selv tilbudt at give 50.000 kroner om måneden, hvis en kok ville starte ved ham. Konkurrenter har hapset hans kokke for 100.000 kroner for at skifte.

Corona var den sidste dråbe, der fik bægeret til at flyde over for butikken i Bruuns Galleri.

»Vi plejer at have ekstra folk til at afløse, hvis nogen bliver syge. Men vi har simpelthen ikke nok folk, og nu, når så mange bliver smittet, så er vi blevet nødt til at lukke ned,« fortæller Karam Ayad og tilføjer:

»Vi har allerede skåret vores bestillinger ned til halvdelen af det, vi plejer at tage ind – og det er vi gevaldigt udfordret med at forklare vores kunder. Vi kan bare ikke følge med.«

Der har været lukket i SushiMania siden 27. december 2021 - nu er sedlen ændret endnu en gang, og lukkeperioden forlænget.

Han oplever også, at den pressede situation går ud over personalet.

»Det er personalet, der lægger ansigt til, at vi ikke kan klare det så hurtigt, som vi plejer. Så bliver de kede af det, fordi folk bliver sure. Så det er en udfordring at beholde medarbejdere, fordi det er for hårdt,« siger han.

Også økonomisk er kæden ramt.

»Vi kommer til at kunne mærke det her økonomisk. Heldigvis har vi haft en kæmpe succes og været dem, der har klaret det bedst i branchen. Vi har fået en gazellepris tre år i træk, men jeg plejer at sige, år 2021 var nok sidste gang, vi fik den, for jeg kan ikke gøre mere nu« siger Karam Ayad.

Personligt er Karam Ayad også meget påvirket af restauranternes nedtur.

»Det er slet ikke sjovt længere. Det var sgu sjovt at åbne butikker og have succes og køre med 120 kilometer i timen. Det er træls at gå på arbejde på den her måde,« siger han.

Indtil videre holder SushiMania i Aarhus lukket til og med 12. januar, men Karam Ayad kan ikke garantere, at den åbner igen.

»Nu prøver vi at sige, vi åbner der, men det er ikke sikkert. Vi vil hverken miste medarbejderne eller butikken, men har vi ingen sushikokke, så kan vi jo ikke åbne,« afslutter han.

Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, har tidligere sagt til TV MIDTVEST, at han forstår, restauranterne er frustrerede, og at SIRI er i dialog med brancheorganisationen HORESTA om vejledning af virksomhederne.