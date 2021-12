Man skulle ikke tro det, men det har vist sig at være langt klogere at investere i legetøj, end det er at investere i kunst, guld og dyr vin.

Årligt stiger markedet for brugt Lego med 11 procent i værdi.

Det viser en ny undersøgelse, der også kan konkludere, at plastiklegetøjet giver et hurtigere og bedre afkast end guld, aktier, obligationer, frimærker og vin.

Det er forskere fra Higher School of Economics i Rusland har undersøgt værdien af Legos legetøj, og her har det vist sig at være lukrativt at investere i ting som Lego-sæt, Barbie-dukker, superhelte-minifigurer eller modelbiler og -tog.

Det skriver The Guardian på baggrund af en pressemeddelelse fra forskerholdet.

»Vi er vant til at tro, at folk køber sådanne ting som smykker, antikviteter eller kunstværker som en investering,« siger Victoria Dobrynskaya, lektor ved Det Økonomiske Fakultet på universitetet.

»Der er andre muligheder, såsom samlerlegetøj. Titusindvis af aftaler indgås på det sekundære Lego-marked. Det er et enormt marked, som ikke er velkendt af traditionelle investorer,« fortsætter hun.

Undersøgelsen, der har forholdt sig til priserne på 2.322 Lego-sæt fra 1987 til 2015, viser desuden, at faktorer som en begrænset produktion, specialudgaver af samleobjekter og få enheder på brugtmarkedet har øget priserne markant gennem årene. Kun salg af nye uåbnede sæt var en del af undersøgelsen.

»Sæt produceret for 20-30 år siden gør Lego-fans nostalgiske, og priserne for dem stiger og stiger,« lyder det fra Dobrynskaya.