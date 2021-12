»Jeg vil ikke have mine børn vaccineret lige nu,« siger Zandra Nielsen.

Og det skaber en meget vanskelig situation. For det vil hendes eksmand gerne.

Når Morten Schou går ind og bestiller tider til at få deres to yngste døtre på 10 og 11 år vaccineret, går Zandra Nielsen ind og sletter dem igen. De er ikke sammen længere og har delt forældremyndighed, og derfor kan deres kamp om vaccinetider fortsætte uendeligt.

»Jeg er magtesløs lige nu,« siger Morten Schou.

Det samme føler børnenes mor, som forgæves har søgt rådgivning om dilemmaet.

»Det er en gråzone. Jeg er magtesløs,« siger Zandra Nielsen.

Uenigheden og diskussionerne vokser dagligt, i takt med at regeringen og sundhedsmyndighederne presser på for, at flere børn bliver vaccineret mod corona. I fredags blev det meldt ud, at børn mellem 5 og 11 år får tilbudt vaccinen. Men hvem tager beslutningen? Mor eller far?

»Fra starten var vi uenige. Vi ser helt forskelligt på den her sag,« siger Zandra Nielsen.

Zandra Nielsen og Morten Schous to yngste døtre på 10 og 11 år kan nu blive vaccineret mod coronavirus. Men de to forældre er ikke sammen længere og dybt uenige om, hvorvidt deres døtre skal vaccineres. Vis mere Zandra Nielsen og Morten Schous to yngste døtre på 10 og 11 år kan nu blive vaccineret mod coronavirus. Men de to forældre er ikke sammen længere og dybt uenige om, hvorvidt deres døtre skal vaccineres.

Hun og Morten Schou er ikke alene om at være uenige. Hos Familieretshuset, som rådgiver i skilsmissesager, har man de seneste uger oplevet daglige henvendelser om konflikter vedrørende vaccination af børn. Udfordringen er, at ingen instanser rigtig kan hjælpe.

Zandra Nielsen har forsøgt at få rådgivning om sin indsigelse mod at få børnene vaccineret hos både styrelser, regioner, politikere, advokater og diverse nævn. Uden held.

»Ingen kan svare mig på, hvor jeg skal henvende mig, når vi er uenige,« siger Zandra Nielsen.

Og uenige er de to forældre. B.T. har talt med dem begge og skitserer her deres holdninger.

39-årige Zandra Nielsen er bopælsforælder og mener ikke, at deres døtre skal udsættes for en risiko for bivirkninger ved at tage vaccinen, når børn generelt får mildere sygdomsforløb.

»Det er ikke for børnenes skyld, at man vil vaccinere dem. Det er for alle andre,« siger hun.

»For mig er samfundssind at beskytte børnene, som ikke selv har en stemme.«

Ekspertens gode råd til uenige forældre 1. Sæt jer ned og lav regler om, hvordan I tilgår konflikten. Man må godt have forskellige meninger. 2. Husk at stoppe og lytte. Ofte prøver man at forsvare sig selv og sin holdning. Man skal også lytte og anerkende, at den anden forælder kan have en anden holdning. 3. Kan man ikke selv løse konflikten, kan man søge professionel hjælp, så man ikke fortsætte rmed at pege fingre ad hinanden. KILDE: Familierådgiver Jeannette Brendholdt.

Zandra Nielsen er ikke selv vaccineret og baserer sin holdning på fakta, forklarer hun.

»Jeg er kritisk. Det er ikke bare noget, som jeg har set på YouTube og Facebook.«

Hun fortæller, at det blandt andet er forsker i global sundhed professor Christine Stabell Benns kritiske syn på corona og vaccination af børn, som hun læner sig op ad.

Spørger man Zandra Nielsens yngste døtre, vil de gerne vaccineres, ligesom de fleste af deres venner, og af den grund er Zandra Nielsen meget bevidst om ikke at skræmme dem med sine argumenter. Men som mor føler hun stadig, at det er hende, der skal træffe beslutningen.

Udfordringen er, at Zandra Nielsen deler forældremyndigheden over børnene med eksmanden, Morten Schou, som næsten ikke kan være mere uenig i hendes holdninger.

Vil du lade dine børn blive vaccineret?

Han har alle vaccinerne og følger de retningslinjer, som myndighederne udstikker, siger han.

»Jeg vælger at stole på regeringen og på alle de forskere, som siger, vi skal gøre det.«

En af Morten Schou og Zandra Nielsens døtre har en autoimmun sygdom, hvilket også har bidraget til diskussionerne om for og imod en vaccine. Lægerne har fortalt Morten Schou, at det ikke er farligt for deres datter at blive vaccineret, men Zandra Nielsen føler sig stadig ikke sikker.

»Hvis en læge går ind og siger, at de tager det fulde ansvar, og fortæller mig, at der intet sker med mine børn, så vil jeg overveje det. Men det kan ingen læge forsikre mig om,« siger hun.

Morten Schou forstår godt sin ekskones bekymring. Han lytter, når hun forklarer, at man ikke kender de mulige langsigtede bivirkninger af en vaccine. Men argumentet kan også vendes.

»Jeg mener, at vi heller ikke ved, hvad coronavirus kan gøre ved en på langt sigt.«

På torsdagens pressemøde opfordrede sundhedsmyndighederne og regeringen endnu en gang til, at børn også bliver vaccineret for at bremse den fremskredne smitte i Danmark.

Morten Schou føler derfor, at det måske er nu, deres børn skal vaccineres.

Og det er netop Zandra Nielsens bekymring. Hun vil føle det som et tab af rettigheder.

»Jeg frygter, at han vil have dem vaccineret snart,« siger hun.

Morten Schou er dog bevidst om, at forløbet med bestilling og afbestilling af vaccinationstider blot vil fortsætte mellem dem. Han er derfor også frustreret.

»Juridisk kan ingen af os gøre noget. Det er rigtig svært, det her dilemma,« siger han.

Af den grund ville Morten Schou også ønske, at myndighederne havde en løsning på deres problemer. Zandra Nielsen udelukker dog ikke, at hun på et tidspunkt lader sig overtale.

»Det er ikke sådan, at jeg aldrig vil give dem vaccinen. Jeg vil bare gerne vente, til vi har set de kort- og langsigtede bivirkninger. Det skal være en gennemtænkt beslutning for mig.«

Begge forældre er dog enige om én ting: De er bekymrede for, at deres børn risikerer at blive stigmatiseret i skolen og udelukket fra mange ting, når de ikke er vaccineret.