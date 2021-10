En høj ledighed har længe været et problem i Odense Kommune. Men noget tyder på, at udviklingen er på vej i den rigtige retning.

Ledigheden i byen er nemlig faldet fra 4,6 procent til 4,3 procent.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse. Og for Beskæftigelses- og Socialrådmand i Odense Brian Dybro (SF), er det rigtig gode nyheder. Så gode nyheder, at han har delt sin glæde i et opslag på det sociale medie Facebook.

»Endnu flere er kommet i arbejde. Det er godt for den enkelte ledige, for virksomhederne og for byen.,« skriver rådmanden og fortsætter:

»Det giver resultater, når vi står sammen i Odense – arbejdsmarkedets parter, uddannelserne og kommunen. Fokus på uddannelse, hvor ufaglærte bliver faglærte. Tæt samarbejde med virksomheder, uddannelser og a-kasser om rekruttering og opkvalificering. Det er vejen frem.«

Men det er ikke kun i Odense, at antallet af ledige er faldet markant.

Faktisk er ledigheden på landsplan den laveste i 12 år. Bare fra juli til august er ledigheden faldet med 5.600 personer. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ledighedsprocenten i hele landet ligger derfor nu på 3,6 procent, og Odense Kommune har derfor endnu et stykke vej, før de når ned på landsgennemsnittet. Og det anerkender Brian Dybro også.

»Tillykke til Odenses ledige, virksomheder og byen med et stort fald i ledigheden fra 4,6 % %til 4,3 %. Vi skal videre ad den vej. Der er stadig masser at gøre,« afslutter han sit opslag.