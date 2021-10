Fire måneder.

Så lang tid nåede Jesper Græm, der er kendt fra TV 2 Fri's program Fem Fede Kokke, at have grillbaren Græms Grill på Frederiksbjerg Torv i Aarhus.

Og det er ikke, fordi der mangler kunder eller omsætning, at grillbaren nu må dreje nøglen om – tværtimod.

Græm Grill lukker på grund mangel på arbejdskraft, som først beskrevet af stiften.dk

»Det er forfærdeligt, men vi kan ikke rekruttere arbejdskraft. Det er lige meget, om det er arbejdskraft med erfaring eller uden. Det er umuligt,« fortæller Jesper Græm til B.T.

Græms Grill på Frederiksbjerg Torv i Aarhus. Foto: Privatfoto Vis mere Græms Grill på Frederiksbjerg Torv i Aarhus. Foto: Privatfoto

Og det er altså heller ikke tilfældet med Græms Grill.

»Vi var tvunget til at lukke tidligt nogle dage og holde ekstra lukkedage. Vi manglede ni medarbejder, og nu gik den ikke længere,« fortæller han og tilføjer:

»Folk vil gerne have takeaway, og vi vil gerne levere god takeaway og god service, men den mulighed er der bare ikke, når vi ikke kan få medarbejdere.«

Men aarhusianerne kommer ikke helt til at undvære grillbaren. Jesper Græm fortæller, at konceptet fortsætter som en slags pop-up-grillbar.

»Vi åbner en god flaske vin, og så ser vi på, hvad vi gør. Vi vil lave pop up-grillbar i samarbejde med steder, hvor man kan få nogle drikkevarer. Så klasker vi burgere sammen i seks timer og så smutter vi igen, fortæller han.«

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Jesper Græm er ikke den eneste, der i år har haft svært ved at finde medarbejdere nok.

En analyse fra Dansk Industri viser, at danske virksomheder i september 2021 har manglet 32.000 medarbejdere.

Det skriver Ritzau.

Analysen bygger på svar fra 741 danske virksomheder.

Alene i de seneste tre måneder er der sket en fordobling i antallet af medarbejdere, som den private sektor mangler.