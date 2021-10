»Jeg er virkelig forelsket i, hvordan man er nødt til at gøre sig umage for at gøre aarhusianeren tilfreds – og jeg tager det som en glædelig udfordring.«

Sådan siger Anders Aagaard, indehaver af Madklubben, om kædens nye satsning i Aarhus i en pressemeddelelse.

29. oktober åbner de nemlig dørene for den asiatiske restaurant Hanzó på M.P. Bruuns Gade 22-24 på Frederiksbjerg i Aarhus.

Hvis du er inkarneret aarhusianer, kender du måske allerede lige netop den adresse, der tidligere har huset Arbejdernes Landsbank.

Nu bliver bygningen så rammerne for en restaurant med karaokerum, leopardtæpper og kulørte lamper.

»Jeg har sjældent haft så mange sommerfugle i maven over at skulle åbne en restaurant, som jeg har med Hanzō Aarhus,« lyder det videre fra Anders Aagaard.

Madklubben har allerede syv restauranter i Aarhus, og Hanzó bliver dermed den ottende restaurantåbning i Smilets by.

Restauranten får plads til 200 gæster og vil holde åbent til klokken 02.00 i weekender.

Priserne på Hanzó vil matche Madklubbens øvrige restauranter.