Flere af landets største byer bliver nu en burgerrestaurant fattigere.

Burger Shack har valgt at lukke tre af sine ti restauranter, oplyser burgerkæden i en pressemeddelelse.

Det gælder blandt andet Burger Shack i erhvervsparken Exxit 59 ved motorvejen nær Vejle.

Siden burgerkæden fik nye ejere i 2021, har de forgæves forsøgt at vende motorvejsrestauranten til en økonomisk sund forretning, lyder det.

Den er derfor begæret konkurs.

»Det er vigtigt for os at understrege, at beslutningen ikke kommer til at gå ud over vores leverandører og samarbejdspartnere. Konkursen får kun økonomiske konsekvenser for os selv og for vores udlejer, som vi, uden held, har forsøgt at finde en løsning sammen med,« siger Christian Juul Tønnesen, direktør i Burger Shack, i pressemeddelelsen.

»Vi er fra den tidligere ejerkreds bundet af en lang uopsigelig lejekontrakt, som vi desværre ikke kan komme ud af. Derfor har vi ikke andet valg end at lade restauranten gå konkurs,« uddyber han.

Tilbage i 2020 røg Burger Shack ud i et kæmpe stormvejr, da Fødevarekontrollen afslørede store hygiejneproblemer og lovbrud i kædens restauranter.

Det resulterede i store udskiftninger på ledelsesfronten. I 2021 blev Burger Shack opkøbt af den anerkendte restaurantkoncern DiningSix, som har forsøgt at rebrande kæden og rette op på smileyhistorikken for at genvinde kundernes tillid.

Alligevel meddeler Burger Shack nu, at de foruden motorvejsrestauranten ved Vejle også lukker deres restauranter i Horsens og i Kolding.

»Vi har set os nødsaget til at tilpasse vores strategi og satse på de større byer, hvor vores forretning er sundere og fremtidsudsigterne lysere,« siger Christian Juul Tønnesen og fortsætter:

»Det ærgrer os selvfølgelig enormt meget – på egne såvel som gæsternes vegne – men især også på vegne af vores fantastiske personale, der hver dag knokler for at levere gode madoplevelser.«

Tilbage har Burger Shack syv restauranter fordelt rundt i landets større byer: København, Aarhus, Odense, Aalborg og Silkeborg.

Restauranterne i Kolding og Horsens lukkede den 15. februar, mens restauranten ved motorvejen serverede sine sidste burgere allerede 31. januar.

Hvis man som forbruger sidder inde med et gavekort, har man ifølge Burger Shack fortsat rig mulighed for at indløse det i kædens øvrige restauranter.