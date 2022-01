Jørgen Rahbek Davidsen har solgt brænde i 25 år og prøvet lidt af hvert.

Men alligevel er han godt gammeldags rystet over det, han har overværet de seneste måneder.

»Priserne er gået helt amok, og det er blevet meget sværere at skaffe. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine 25 år,« siger Jørgen Rahbek Davidsen, der er direktør i BMB Import, som sælger brænde til byggemarkeder og lignende.

Årsagen til de eksploderende priser skal findes i noget andet, som vi skriver og taler meget om for tiden:

De stigende elpriser.

Når el – men også olie og gas – stiger i pris, skaber det en usikkerhed på det globale marked, og det mærker en mand som Jørgen Rahbek Davidsen hurtigt.

»Det skaber en uro, når priserne på olie, gas og el stiger, og så kommer der et stort pres på de store producenter. Derfor sætter de priserne op, og når eksempelvis transporten også bliver dyrere, så skaber det til sidst et meget dyrere produkt,« siger han.

Helt konkret betyder det, at et tårn med brænde er steget fra 2.200 til 3.800 kroner på et halvt år i BMB Import.

Brændestak Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brændestak Foto: Mads Claus Rasmussen

Det svarer til en stigning på 72 procent.

Og det er bestemt ikke kun i BMB Import, man mærker den øgede efterspørgsel.

Jesper Guldbrandsen er indehaver af brændeshoppen DKbrænde.dk, og dér er der travlt for tiden. Meget travlt.

»De seneste to måneder har været fuldstændig sindssyge. Der er en ekstrem efterspørgsel, og på en god uge sender vi omkring 500 til 1.000 paller ud,« siger Jesper Guldbrandsen.

Med de stigende elpriser kan det være billigere for folk at varme op med brænde – skulle man i hvert fald tro.

Men hvis priserne på brænde stiger i samme omfang, bliver regnestykket ikke helt så ligetil.

Og meget tyder på, at det er tilfældet.

»Skovejerne sætter priserne op. Producenterne af brændet sætter priserne op. Transporten bliver dyrere. Det er en karrusel,« siger Jesper Guldbrandsen.

Den perfekte storm: Derfor er priserne buldret op Priserne på gas og elektricitet ramte i slutningen af 2021 rekordhøje niveauer. Elprisen er i perioder seksdoblet, mens gasprisen i perioder er tidoblet. Flere ting gør sig gældende, forklarer Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi. Han peger på nogle af dem: Politik: Der har været markedsuro i forhold til russerne. Hvor meget gas kan og vil de levere?

Efterspørgsel i bevægelse: Vi har haft højkonjunktur i Europa. Da vi kom ud af coronanedlukning, kom økonomien hurtigere tilbage end forventet. Trækket på de lagre af gas, vi har i Europa, har været større end forventet.

Ramt af vejret: Det har været en kold vinter og en varm sommer. Vi har brugt mere gas til at varme op i den kolde vinter og mere el til at køle om sommeren. Og da vi laver el på gas, har vi også brugt mere gas i elsektoren.

Samtidig har det ikke regnet så meget i Norge, som det plejer. Om vinteren plejer vi at kunne trække en meget stor mængde vandkraftstrøm i Norge. Det vand samler de op i deres magasiner i regnsæsonen, men det har ikke regnet så meget, og det betyder, at så skal vi bruge mere gas i stedet.

Endelig har det blæst mindre end normalt, og det vil sige, at den grønne strøm fra vindmøllerne har vi ikke fået så mange kilowatt-timer ud af, og så har vi igen måttet trække på gas.

Bundlinjen er, at alt dette har fået gaspriserne til at eksplodere, og det har trukket elpriserne med op.

Han er dog en af dem, der så vælger at købe alt det brænde, han kan – nærmest uanset prisen – så forbrugerne aldrig løber ind i et 'udsolgt'-skilt på DKbrænde.dk.

Den situation er dog ikke urealistisk at havne i, hvis du eksempelvis handler brænde i Jem & Fix.

»Vi kan mærke, at der er en stor efterspørgsel i denne tid, og udfordringen er så, at det har været svært at finde råvarer nok. Der er begrænsede mængder hos leverandørerne,« siger Peter Nyboe, der er salgs- og indkøbschef i Jem & Fix, og fortsætter:

»Det betyder, at der er mange butikker, hvor vi har udsolgt af forskellige brændeprodukter, fordi vi ikke har kunnet skaffe nok.«