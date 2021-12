Fredag har B.T. fået ny ansvarshavende chefredaktør.

Jonas Kuld Rathje, tidligere chefredaktør på B.T., konstitueres som ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Det sker efter Michael Dyrby fredag har valgt at fratræde sin stilling som ansvarshavende chefredaktør.

»Jeg er desværre blevet begrænset i mit virke som redaktionel leder og skygger for B.T.s videre udvikling. Det tager jeg konsekvensen af,« siger Michael Dyrby.

Jonas Kuld Rathje har været chefredaktør på B.T. siden sammenlægningen med MetroXpress.

Valget på Jonas Kuld Rathje falder på baggrund af hans erfaring og besiddelse af de nødvendige kompetencer, skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse.

Michael Dyrby efterlader et B.T., som under hans vinger har udviklet sig til landets største digitale medie. B.T. har etableret redaktioner i de fire største byer.

»Jeg havde håbet, det var muligt for ham at komme tilbage som ansvarshavende chefredaktør på B.T. Men Michael har konkluderet, at det ikke kan fungere, og det har jeg respekt for. Det har utvivlsomt været en svær beslutning,« siger Anders Krab-Johansen, der er administrerende direktør for Berlingske Media.